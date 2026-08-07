銅價衝歷史新高！不僅電網與AI搶銅 極端天氣也促成全球銅荒

國際銅價今天創新高，反映全球銅市場供需吃緊，但這波最新漲勢下的背景比以往更加複雜，使得向來被視為全球景氣冷熱指標的銅，如今變得更難解讀。

倫敦金屬交易所（LME）銅價7日盤中上漲0.6%，報每公噸14,193.50美元，超越5月中旬創下的高點紀錄，同時邁向連續第六周上漲，為2020年以來最長連漲紀錄。

過去，銅價一直被視為觀察全球經濟活動是否升溫的重要指標。然而，當前創紀錄的銅價，未必單純代表全球經濟成長加速，而是反映多項因素，包括供應受限、資料中心與電網建設帶動需求、美國關稅政策的不確定性，以及全球電氣化需求持續攀升。

Barchart商品數據研究與分析主管William Osnato表示：「支撐高銅價的核心題材，其實是資料中心與電力基礎設施需求增加，以支援AI產業快速擴張。」他指出，目前銅需求激增「更集中、更具針對性，而不是過去由整體經濟廣泛成長所帶動的傳統需求」。

銅廣泛應用於電線、電池及管材等領域，2026年至今已累計上漲14%，延續連續三年的漲勢。銅價長期多頭趨勢主要來自能源轉型帶動的電氣化需求快速增加。今年來，由於市場預期美國總統川普將宣布銅進口關稅政策，大量銅被提前運往美國。此外，中國買盤也更加積極，進一步加劇全球搶銅競爭。

銅價大漲的另一項原因是供給不足。部分既有礦場的礦石等級持續下降，而大型新礦開發則變得更加困難且成本高昂，一座新礦場從開發到投產通常需要約10年時間，使供應增速相當緩慢。

美銀金屬研究主管威德默也說，近期銅價上漲「真正的推手並不是需求，而是供應」。他說，目前全球銅礦新增供給十分有限，加上供應中斷持續發生，使市場更加緊張。全球最大銅生產國智利近期因大雪、豪雨及強風等極端天氣，導致部分礦場作業受阻。

供應吃緊最明顯的訊號之一，是LME現貨銅價相對三個月期貨價格的溢價持續擴大。在周四，現貨相較三個月期貨的溢價一度超過每公噸150美元，創去年10月以來最高水準。這種被稱為逆價差的市場結構，反映短期現貨供應緊張，買方面臨較大採購壓力。