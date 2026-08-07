日本4月30日砸6.2兆日圓救匯 創單日歷史新高

日本財務省今天公布，政府與日本央行於4月30日實施了規模達6兆2787億日圓的外匯干預行動，此舉創下單日買進日圓干預規模的歷史新高。

日本放送協會（NHK）、日本共同社及「朝日新聞」報導，當局還在5月4日與6日再度出手，合計實施超過5兆日圓的買進日圓干預。

在中東局勢動盪背景下，日圓走貶、美元走強，當局意在趁日本黃金週連假期間，市場參與者較少之際，遏止日圓跌勢。

財務省今天公布4月至6月的匯市干預細節。財務省此前已公布，4月28日至5月27日一個月內共干預11兆7349億日圓，但這次進一步公開每日具體金額。

據統計，5月4日的干預金額為7802億日圓，6日則達4兆6759億日圓，包含4月30日在內，這3天合計干預金額高達11兆7349億日圓。

過去單日最高干預金額為2024年4月29日的5兆9185億日圓，而2026年4月30日的干預金額超越該紀錄，首度突破6兆日圓。

日圓匯率4月30日一度貶至1美元兌160日圓後半，之後急升至155日圓區間；5月4日及6日也分別從157日圓區間升至155日圓區間，當時金融市場便普遍認為當局已出手干預。

然而，在一連串干預之後，日圓走貶的趨勢仍未改變，7月下旬更一度觸及1美元兌163日圓附近，創下約39年半來的低點。

因此，美東時間7月31日，日美兩國政府採取了睽違28年的聯合買進日圓干預行動。

日本政府與日本央行另於7月30日實施買進日圓干預，市場估計規模約6兆至7兆日圓，有可能進一步刷新單日干預金額紀錄，市場人士估計兩天合計規模可能達11兆至12兆日圓。