聽新聞
0:00 / 0:00

日本4月30日砸6.2兆日圓救匯 創單日歷史新高

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本財務省今天公布，政府與日本央行於4月30日實施了規模達6兆2787億日圓外匯干預行動，此舉創下單日買進日圓干預規模的歷史新高。

日本放送協會（NHK）、日本共同社及「朝日新聞」報導，當局還在5月4日與6日再度出手，合計實施超過5兆日圓的買進日圓干預。

在中東局勢動盪背景下，日圓走貶、美元走強，當局意在趁日本黃金週連假期間，市場參與者較少之際，遏止日圓跌勢。

財務省今天公布4月至6月的匯市干預細節。財務省此前已公布，4月28日至5月27日一個月內共干預11兆7349億日圓，但這次進一步公開每日具體金額。

據統計，5月4日的干預金額為7802億日圓，6日則達4兆6759億日圓，包含4月30日在內，這3天合計干預金額高達11兆7349億日圓。

過去單日最高干預金額為2024年4月29日的5兆9185億日圓，而2026年4月30日的干預金額超越該紀錄，首度突破6兆日圓。

日圓匯率4月30日一度貶至1美元兌160日圓後半，之後急升至155日圓區間；5月4日及6日也分別從157日圓區間升至155日圓區間，當時金融市場便普遍認為當局已出手干預。

然而，在一連串干預之後，日圓走貶的趨勢仍未改變，7月下旬更一度觸及1美元兌163日圓附近，創下約39年半來的低點。

因此，美東時間7月31日，日美兩國政府採取了睽違28年的聯合買進日圓干預行動。

日本政府與日本央行另於7月30日實施買進日圓干預，市場估計規模約6兆至7兆日圓，有可能進一步刷新單日干預金額紀錄，市場人士估計兩天合計規模可能達11兆至12兆日圓。

日圓 日本 外匯

延伸閱讀

日圓已回吐近半數干預升幅 市場警戒美日第二輪保衛戰開打

美國出手救日圓為何美股飆新高？ 因解除股債匯AI風險連環爆引信

《「我是有錢人」迷思806》投資人更該擔心的可能不是日圓 而是美債或是美元資產

日圓吸引力減弱 歐元、瑞郎成融資貨幣

相關新聞

OpenAI首款AI硬體竟是「甜甜圈造型」智慧音箱？彭博爆料售價可能萬元

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是一款外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元（新台幣約9,600元）。

美股早盤／四大指數走高！就業意外爆冷 提高Fed按兵不動可能性

美股7日早盤上漲，主因是美國7月就業數據意外疲軟，使市場認為美國聯準會（Fed）短期內將不需趕著升息，提高貨幣政策維持按兵不動的可能性。

1分鐘看世界／輝達應對HBM供應吃緊 新產品擬縮減記憶體用量

科技媒體Information報導，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達正測試至少三種版本的下一代AI加速器Rubin Ultra，部分版本的記憶體使用量低於原先公布的規格，反映該公司正設法因應高頻寬記憶體（HBM）晶片供應可能不足的問題。

美就業急凍 升息壓力減 7月非農就業意外減2.3萬人

美國最新非農就業報告出爐，上月就業人數意外較前月銳減，大幅減輕聯準會（Fed）的升息壓力，美股三大指數7日早盤應聲上漲。

電網+AI搶貨銅價創新高 倫敦銅期貨連漲六周

國際銅價創新高，反映全球銅市場供需吃緊，除了電網與AI搶貨之外，還有智利極端天候影響供應。但這波最新漲勢下的背景比以往更加複雜，使得向來被視為全球景氣冷熱指標的銅，如今變得更難解讀。

局勢翻轉 亞股走向國內資金主導

在亞太企業七月發股籌資額創紀錄之際，亞洲各國國內投資人正逐漸成為股市的主要資金來源，日漸壯大的中產階級把儲蓄從黃金與不動產，轉向股市，對外資動向的敏感度降低，也翻轉了亞洲市場的權力平衡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。