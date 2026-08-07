瑞銀看好黃金後市！明年上半年金價目標上看5,200美元

國際金價近期漲勢再起，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，在宏觀經濟環境、資金流向及投資組合多元化需求等多重因素支撐下，黃金後市仍具上行空間，預期明年上半年金價有機會突破每盎司5,000美元，並將明年6月底目標價設定在5,200美元。

金價近期明顯走強，在前一交易日大漲4.2%後，隔日亞洲早盤持續走高，一度升至每盎司4,304美元，創下7周高點。瑞銀指出，市場對荷莫茲海峽重新開放的預期升溫，加上美國與伊朗重啟談判的消息，帶動市場風險情緒改善，也成為近期金價走勢的重要影響因素。

除地緣政治情勢外，瑞銀認為，多項資金面及基本面因素亦有利黃金表現，包括中國大陸市場買盤回升、黃金ETF持續獲得資金淨流入，以及全球利率環境逐步朝寬鬆方向發展。此外，市場重新關注各國外匯儲備配置多元化，也有助於推升黃金的配置需求。

瑞銀進一步指出，美國與日本近期採取穩定日圓的聯合措施，降低美國國債市場遭遇大規模拋售的風險，亦間接為黃金價格提供支撐。展望後市，若美國公債殖利率持續走低、美元進一步轉弱，加上全球央行延續購金趨勢，黃金仍可望維持強勢。

在投資策略方面，瑞銀建議，投資人可在多元化投資組合中配置中個位數百分比的黃金，以提升資產配置的分散效果；同時，也可適度納入廣泛大宗商品部位，進一步降低單一資產波動對整體投資組合的影響。