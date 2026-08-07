Fed讓債市掌舵…就業數據牽動明年初降息預期 標普500可能衝上8千點

聯準會（Fed）主席華許在7月政策會議後減少前瞻指引、讓債市自行定價，已推高長債殖利率，企業融資與AI投資成本也隨之上升。不過，若周五公布的就業數據顯示經濟降溫，市場可能轉向押注明年初降息。根據巴隆周刊報導，如果降息成真，美股將獲得重要支撐，標普500指數將至少衝上8,000點。

華許認為，聯準會預測未來的能力並不比市場好，政策應依據已經公布的數據，而非預告未來動向。他上周維持利率不變，並未暗示下一步。30年期美債殖利率隨即升至2007年以來最高。

前瞻指引減少，迫使投資人自行推測聯準會將如何回應數據，並要求以更高利率補償不確定性。

這也替聯準會收緊金融環境。Ironsides Economics的Barry Knapp指出，高實質利率與大型雲端業者信用利差擴大，正壓抑AI基建過度投資，比正式升息更能避免重創整體經濟。利率交易員估計，9月升息機率已由80%降至55%。

市場緊盯周五將公布的7月失業率。經濟學家預估失業率維持4.2%，新增就業放緩至9.7萬人。

22V Research首席市場策略師Dennis DeBusschere表示，4.2%有助投資人聚焦基本面、支持風險偏好；失業率若高於預期，可能推升股市，若為4.1%或更低，市場則將轉向避險。

華爾街目前共識仍是聯準會按兵不動。不過，若就業報告疲弱、德黑蘭與華府達成和平協議，且市場持續約束科技業資本支出，支持明年初降息的聲音可能升高。

油價仍是變數。布蘭特原油價格目前仍較去年同期高出每桶10美元以上，可能持續推升通膨至初冬。Knapp認為，若油價帶動的通膨壓力不退，聯準會可能縮減6.7兆美元資產負債表，作為升息以外的應對方式。