外資影響力降！亞洲各國投資人漸成股市撐盤要角 翻轉權力平衡

在亞太企業7月發股籌資額創紀錄之際，亞洲各國國內投資人正逐漸成為股市的主要資金來源，日漸壯大的中產階級把儲蓄從黃金與不動產，轉向股市，對外資動向的敏感度降低，也翻轉了亞洲市場的權力平衡。

彭博資訊彙整的數據顯示，亞太企業7月透過首次公開發行股票（IPO）、配售及大宗交易，籌得逾830億美元，為歷來單月新高，且動能延續到8月，企業迄今已發行價值約70億美元的股票。

在此同時，亞洲投資人對股票的興趣也轉濃。各國政府都在鼓勵家庭承擔更多風險，印度、日本和南韓正推動改善公司治理並提高股東報酬，以強化股票投資的吸引力，民眾紛紛投資共同基金、指數型基金（ETF）及個股。里昂證券（CLSA）新加坡首席股權策略師雷德曼（Alexander Redman）形容，「股票投資文化正在萌芽」。

金融數據供應商EPFR的資料顯示，總部設於亞洲新興經濟體的基金2022-2025年共投入5,570億美元於其股市，是此前四年總和的七倍多。相較下，外資基金同期的投入額則銳減81%至260億美元。

這種轉變意味著台灣、印度、越南等股市對外資動作的敏感度降低。印度股市市值已超越英國和法國，成為全球第五大股市。台灣的證券戶數量達1,450萬戶，相當於人口的62%，另據HSC戰略市場研究公司，去年印尼國內投資人的交易量占比達70%。

一般散戶的影響力將與日俱增。經濟合作發展組織（OECD）預估，到2030年時，全球65%的中產階級將生活在亞洲。大華銀行（UOB）去年的報告指出，亞洲私人財富的全球占比過去25年來已從6%攀升至21%，到2029年時可能再提高到25%，價值達99兆美元。

在亞洲股市和其他部分股市中，去年即使外資撤資，大盤股市指數依然上漲。摩根大通全球新興市場股票策略共同主管巴特拉（Rajiv Batra）說，在亞洲市場開盤時，當地投資人的股票買盤正「在歐洲市場開盤前，奠定（股市）基調」。

但這項改變也有其風險，引發對估值過熱和投機炒作的疑慮。當地投資人可能讓資金進一步集中在該國龍頭企業與熱門產業，提高行情逆轉時的脆弱性。

同時，外資賣壓也依然帶給亞洲股市打擊，印度和印尼股市今年來便因為國際油價上漲、匯率貶值及缺乏人工智慧（AI）相關個股，陷入困頓。