駭客冒充IT單位電話行騙 美數十家金融機構成目標

根據路透社掌握的Google和網路情資顯示，過去1個月以來，有勒索型駭客鎖定美國數十家知名金融機構與企業，在電話中冒充公司IT人員騙取員工密碼，以索取高額贖金。

路透社報導，這些駭客精心架設相關網站，試圖竊取私募股權公司及金融機構員工的密碼，已在華爾街引發騷動。

被鎖定的企業包括黑石集團（Blackstone）、橋水基金（Bridgewater Associates）、阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）、貝恩資本公司（BainCapital）、KKR集團、TPG資本公司、芝加哥商品交易所集團（CME Group）、明湖資本（ClearlakeCapital）和穆迪（Moody's）等企業。

Google今天在部落格文章中表示，這批駭客以Redact、Pink、Falcon和Helix等多個名稱活動。

Google拒絕對路透社的調查結果置評，並在文章中指出，部分未具名企業已向駭客支付贖金。路透社無法確認哪些公司已成功遭駭客入侵。

專家指出，駭客以「打電話」這種低科技手段鎖定金融業，說明儘管企業有先進的資安防護系統，並且紛紛防範AI的資安威脅，但最老套的手段仍是最有效的方式之一。

零售與餐旅業資訊共享和分析中心（Retail andHospitality ISAC）網路威脅情報經理克拉克（LeeClark）表示：「因為現在的圍牆蓋得太花哨、科技含量太高，我們只需要騙警衛幫我們開門就行了。」

Google在部落格文章中表示，駭客近來鎖定私募股權公司、律師事務所和金融評級機構。

Google威脅情報小組（Threat Intelligence Group）首席威脅分析師拉森（Austin Larsen）表示，駭客通常基於財務計算來選擇目標行業，而且往往非常成功。

拉森說：「說白了就是為了錢。他們認為這些企業或機構擁有足夠敏感的資料，一旦被竊取，他們就會願意付錢防止資料外洩。」

Google未點名任何具體攻擊目標。路透社則透過網路情報平台反向推導出許多針對特定公司量身打造的惡意子網域。

Google表示，駭客採取「縝密的社交工程戰術」，在撥打員工個人手機時冒充企業IT單位，有時甚至會顯示正確的來電號碼，告知IT有緊急指令要求更新密碼或多因素驗證，並引導員工到帶有passkeyhelpdesk或secure-passkey等網域名稱的陷阱網站。

一旦員工按指示輸入密碼，駭客就會在電話中即時擷取透過簡訊傳送或由應用程式生成的驗證碼，並在掛斷前劫持帳號。