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AI晶片競賽白熱化 超微收購加拿大新創公司

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導

美國超微公司（AMD）今天表示，將以未公開金額收購晶片新創公司Taalas，強化技術實力，搶攻快速成長的人工智慧（AI）推論工作負載市場。

路透社報導，Taalas成立於2023年，總部位於加拿大多倫多，開發目的在減少AI推論運算與記憶體瓶頸的專用晶片。AI推論是指運行經訓練的AI模型以產生回應或預測的過程。

隨著AI從訓練轉向即時與大量部署且企業爭相降低運算成本，專用推論晶片已成為半導體製造商的關鍵焦點之一。

更大的競爭對手輝達（NVIDIA）在3月推出一款新中央處理器與AI系統，採用專攻推論晶片新創公司Groq的技術。

超微計劃將Taalas技術整合至加速器發展藍圖，並利用超微Instinct系列繪圖處理器（GPU）開發系統級解決方案。

超微人工智慧事業群資深副總裁波帕納（VamsiBoppana）在聲明中表示：「超微正打造一個全端（full-stack）AI平台，為顧客提供靈活性，以便為每項AI工作負載部署合適的運算解決方案。」

波帕納還說，Taalas的技術與工程團隊「提供具差異化的推論性能與效率」，藉以強化超微的AI產品組合。

Taalas曾在2月籌集1億6900萬美元，用於開發優化AI模型的晶片，總融資額達到約2億1900萬美元。

超微近期透過一連串收購強化AI業務，去年11月表示收購專攻高速推論的AI軟體新創公司MK1。今年6月又購入MEXT拓展AI產品組合，7月則把FastFlowLM納入旗下AI事業群。

超微 晶片 加拿大

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