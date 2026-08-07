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外匯交織地緣政治！美國干預日圓後 接下來可能盯上這些亞幣

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國與日本的聯手干預匯市行動，顯示美國財政部更積極介入匯率錯配問題，外匯政策與地緣政治日益交織。路透
美國與日本的聯手干預匯市行動，顯示美國財政部更積極介入匯率錯配問題，外匯政策與地緣政治日益交織。路透

專家解讀，美國與日本的聯手干預匯市行動，顯示美國財政部更積極介入匯率錯配問題，外匯政策與地緣政治日益交織，也提高了美國關注其他亞洲出口經濟體匯率的可能性，特別是新台幣、韓元、越南盾等。

美國與日本上周聯手干預匯市，為1992年來首見，一些投資人認為這是重大一步。Monex集團專家董事科爾（Jesper Koll）指出，「日本財務省與美國財政部成功地『武器化』日圓」。

科爾表示，這次干預超越傳統的外匯管理模式，因為兩國同步動用國家資產負債表，影響市場心理，且釋出前所未見的政治訊號，華府與東京尋求藉由結合政治支持與金融火力，以兩國主權資產負債表和日圓空頭對做。

康乃爾大學（Cornell）教授普拉薩德（Eswar Prasad）則認為，這波干預行動顯示外匯政策已與地緣政治日益交織，「干預匯市顯然已帶有地緣政治色彩」，川普政府似乎更願意支持被美國認為符合其優先利益的央行。

紐約梅隆銀行（BNY）策略師余修遠（Geoff Yu）指出，日本不太可能是美方關注的最後一個案例，「泰銖、新台幣、韓元、瑞郎及越南盾尤其值得關注，因為（這幾種貨幣的）有效匯率都偏弱、實施管理匯率制度、或對美雙邊貿易順差龐大」。

他也說，美國財長貝森特在評論人民幣時，非常謹慎挑選措辭，只說「許多人」認為人民幣被低估，不像先前談到日圓和韓元時的明確立場，原因可能包括人民幣兌美元匯率今年偏強、以及政治考量。

紐約梅隆銀行建議，投資人應該把匯率遭低估的亞洲貨幣，視為政策敏感型交易、而非總經驅動的交易，「關注美國財政部的措辭，以及下一份匯率報告對新台幣、泰銖、韓元及越南盾造成的壓力，同時理解美國對人民幣的審視可能仍將相對克制」。

余修遠說，干預匯市只能釋放訊號，要長久調整匯率，仍需要更強勁的國內需求和可信的政策調整。

外匯 日圓 地緣政治

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