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不會爬也要先開戶！南韓嬰兒股民暴增 爸媽送的禮物是「時間+複利」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓有愈來愈多父母在孩子出生後迅速開立證券帳戶，希望用時間與複利為下一代累積財富。路透
南韓有愈來愈多父母在孩子出生後迅速開立證券帳戶，希望用時間與複利為下一代累積財富。路透

南韓家長為了讓子女提早累積財富，把起跑線愈畫愈前面：新生兒可能還不會翻身爬行，投資帳戶已經開好了。

南韓市值最大券商未來資產證券表示，截至6月，未滿一歲嬰兒的證券帳戶增至約1.5萬個，幾乎是去年同期的三倍。未滿九歲兒童的新開戶數也大增近60%，達約18.5萬。

這股熱潮一方面由南韓AI行情點火帶動，另一方面也反映出，為人父母者正提早為下一代規畫財富。他們認為，與其把錢鎖在定存，不如用時間換複利。由於南韓股市波動大，不少父母也把資金投向海外市場。

擔任護理師的李惠媛（音譯）說，投資金額大小不重要，時間才是關鍵。她家老大四歲時開戶，老二一出生就開始「投資」，每月投入30萬至40萬韓元，主要買進追蹤標普500指數的美國ETF。

白領上班族李俊赫（音譯）也為剛出生的女兒開戶。他說：「我想送給女兒的禮物，不是玩具，是『時間』和『複利』。」他定期小額布局南韓半導體股，以及美國實體AI相關個股。

專家說，這代表南韓家庭的理財觀正在轉向。從過去拚買房，逐漸改用股票幫孩子累積資產。持有未滿兩年的房地產，資本利得稅率最高可達70%；相較之下，多數散戶出售南韓上市股票免繳資本利得稅，誘因很明顯。

另一個助力是開戶方便。南韓自2023年起允許監護人用手機，遠端替子女開戶，免去跑銀行臨櫃的麻煩。券商KakaoPay甚至喊出，明年出生的嬰兒每人贈送價值10萬韓元的股票，搶客搶到產房門口。

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