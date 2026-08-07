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彭博：軍公教退撫基金擬擴大委外代操 提高對全球股票配置

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
軍公教人員的退撫基金傳出考慮擴大委外代操，提高對全球股票配置。圖／本報系資料照
軍公教人員的退撫基金傳出考慮擴大委外代操，提高對全球股票配置。圖／本報系資料照

台灣規模約490億美元（新台幣約1.57兆元） 的公務人員退休撫卹基金（簡稱退撫基金），傳出正計劃分配更多資金委託第三方資產管理機構管理，以便提高對全球股市的配置。

彭博資訊知情人士報導，退撫基金可能向一批基金管理業者各配置約2億美元的資金，由他們代為投資國際市場，但整體委外規模目前仍未確定。

知情人士說，退撫基金目前仍在評估投資策略，選項包括被動式投資或增強型指數基金等。退撫基金發言人證實，確實有規劃新增委託外部資產管理機構投資全球股票，但強調總投資金額及具體策略尚未拍板定案。

退撫基金管理資產規模約新台幣1.57兆元，負責管理超過60萬名軍公教人員的退休資產。其中，截至今年6月底，由外部資產管理機構代操的海外資產約為115億美元。

此舉正值另一檔台灣大型退休基金也擴大海外布局。管理資產約新台幣9.8兆元的勞動基金運用局，近期已委託資產管理機構投資基礎建設及全球債券。

退撫基金上一次委託第三方資產管理機構進行海外投資是在2023年，當時共委託四家資產管理公司管理總計 5.2億美元資金，投資聚焦在符合環境、社會及公司治理（ESG）標準的股票。

退撫基金 彭博 軍公教

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