Meta被認定公害！法官斥傷害兒童不限於平台 再遭重罰逾182億創紀錄

美國新墨西哥州一名法官6日裁定，社群媒體巨頭Meta因未警告大眾旗下平台對兒童構成的危險，必須再支付5.67億美元（約182.74億元新台幣），創下該公司因兒童安全問題遭裁罰的最高金額。

BBC報導，Meta目前在美國因類似問題面臨數千起訴訟，新墨西哥州案則是美國首次有州政府因兒童安全問題成功起訴該公司；Meta今年稍早也在洛杉磯另一起主張相近的案件中敗訴。

新墨西哥州一案源於州政府律師2023年提起的訴訟，主張Meta應為旗下平台危害兒童，使他們接觸露骨色情內容及性侵犯者負責。審判第一階段認定，Meta多次違反新墨西哥州《不公平行為法》，旗下用來自動篩選使用者所見內容的推薦演算法，實際上將年輕使用者「引導」至有害內容及接觸對象。

法官畢德沙伊德（Bryan Biedscheid）在本案第二階段認定，Meta造成的傷害如同空氣污染，已構成「公害」（public nuisance），也就是影響範圍廣泛，並對一般大眾造成負面影響的健康與安全問題。

畢德沙伊德將Meta比作一家工廠，廣告與內容是產品，而「兒童遭受的心理傷害與性剝削則是必須消除的污染」。判決書寫道：「正如工廠製造的有毒污染物可能損害大眾享有符合合理標準清潔空氣的共同權利，Meta平台對兒童造成的有害影響也不會局限於平台內，而是擴散至整個網路，甚至更令人擔憂地進入現實世界，對受影響的兒童及他們的家庭與學校，以及醫院與執法機關，造成整個社會共同承擔的負擔與傷害。」

畢德沙伊德表示，Meta奉命設立的基金將用於減輕旗下平台對兒童造成的傷害。他也命令Meta實施其他措施，包括確保不向成年人推薦任何未滿18歲使用者的帳號，也不允許任何成年人傳訊息給未成年使用者；禁止未成年使用者傳送或接收裸露內容；並對涉及兒童性剝削的成年使用者實施「一次違規即處置政策」。

此外，Meta也必須取消未滿18歲使用者的「按讚數」，並於每天晚間10時至翌日上午7時禁止向這類使用者發送推播通知；一般學年期間，上午8時至下午3時也不得發送推播通知，周末除外。Meta還須限制這類使用者的使用時間，每月使用Instagram及臉書的累計時間不得超過90小時，約為每天3小時。

Meta先前已在本案遭判支付3.75億美元（約120.86億元新台幣）罰款，連同本次裁決，總額達9.42億美元（約303.61億元新台幣）。這項裁決似乎也是社群媒體公司首次被認定構成公害。Meta發言人表示，該公司不同意裁決，並將提出上訴。