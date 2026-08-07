SpaceX特斯拉斥資逾5400億 在德州合作建AI晶片廠

馬斯克旗下SpaceX和特斯拉初期將投入168億美元（約新台幣5408億元），在美國德州葛林姆斯郡興建先進AI半導體園區Terafab，全力爭取對未來發展至關重要的晶片產能。

路透社報導，全球晶片供應持續吃緊，SpaceX、特斯拉（Tesla）未來數年預估將需要超過1太瓦算力，Terafab的興建有助減少缺口。

SpaceX今天在官網聲明中表示，未來擴建階段可能大幅提高總投資額，並稱園區擬提供至少3000個就業機會。

馬斯克（Elon Musk）指出：「Terafab正在將最先進的製造能力引進美國，在孤星州（德州）創造數千個高薪工作，讓我們得以大規模生產供地球和太空使用的AI晶片。」

馬斯克正加緊整合旗下各公司的AI業務，SpaceX今年稍早收購他創立的AI新創公司xAI，目標打造太空資料中心，合併後的新公司於6月完成史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）。

Terafab廠房占地約1億平方英呎（約281萬坪），並採高度垂直整合設計，將同時展開先進邏輯和記憶體晶片的製造、封裝和測試，生產特斯拉人形機器人Optimus和自駕計程車Cybercab所需的處理器，以及用於SpaceX太空資料中心的高效能晶片。

5月的文件顯示，SpaceX最初提議投入50億美元（約新台幣1600億元）建設Terafab，若後續擴建計畫完工，總金額將高達1190億美元（約新台幣3.8兆元）。

為推進這項計畫，SpaceX今年稍早與英特爾（Intel）建立合作夥伴關係，英特爾正積極擴展晶片代工業務，作為轉型計畫的一部分。

特斯拉今年4月已著手在自家德州超級工廠（GigaTexas）北園區打造研發中心，作為Terafab前期工程。

Terafab將落腳的葛林姆斯郡（Grimes County）鄰近吉彭斯溪水庫（Gibbons Creek Reservoir），2家公司預計將以水庫水源來運作工廠，而非抽取地下水。