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AMD收購加拿大AI新創Taalas：強攻推論晶片 與輝達爭搶資料中心市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
超微（AMD）宣布收購加拿大AI晶片新創公司Taalas，交易金額未公開。圖為AMD執行長蘇姿丰。美聯社
超微（AMD）宣布收購加拿大AI晶片新創公司Taalas，交易金額未公開。圖為AMD執行長蘇姿丰。美聯社

超微（AMD）周四宣布，已簽署最終協議，收購總部位於加拿大多倫多的AI晶片新創公司Taalas，交易金額未公開。此舉將使AMD在通用GPU之外，向蓬勃發展的資料中心市場提供專用AI推論晶片，提升產品線的多元性，擴大與市場龍頭輝達（Nvidia）的競爭布局。

Taalas的技術可以把特定AI模型直接寫入晶片。與可支援不同模型的通用GPU相比，這種設計雖然犧牲靈活性，但可提高特定模型的運算效率並降低成本。

AMD目前為全球第二大GPU製造商，隨著產業重心逐潮從訓練模型，轉向部署服務，市場日益重視能快速、高效執行推論工作的替代晶片。AMD表示，將把Taalas的晶片及技術納入產品路線圖，並與旗下中央處理器、Instinct GPU及伺服器系統整合，以建立涵蓋多種晶片的資料中心平台。

Taalas聲稱，它的客製化加速器處理特定模型時，輸出速度可比傳統GPU快數千倍，特別適合重視首次回應速度的低延遲應用。目前的晶片可運行Meta較小型的Llama 3.1模型，該公司正開發支援更大型、先進模型的產品。它的晶片採用台積電（2330）較舊製程，搭載晶片內部的高速SRAM記憶體。

Taalas執行長Ljubisa Bajic表示，該公司開發的平台可以把任何AI模型轉成客製化晶片，收到全新模型後，最快兩個月便能完成硬體化。Taalas自2023年成立以來，總共已募得2.19億美元創投資金。

AMD執行長蘇姿丰7月曾表示，AI晶片沒有一體適用的解決方案。由於GPU具備支援新模型的靈活性，她仍預期GPU仍將占AI晶片市場大多數。。

這項交易發生在輝達斥資200億美元收購高效能AI晶片設計商Groq資產的七個多月後。AMD收購Taalas也反映出，主要GPU業者日益重視整合式系統，希望提供多種晶片與零組件，而不只銷售處理器。

晶片 AMD 輝達

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