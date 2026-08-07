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台積電ADR收盤上漲1% 較台北交易溢價14%
台股ADR周四（6日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲1.01%，報每股418.20美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,697.22元，較台北交易股票溢價率為14.05%。
道瓊工業指數6日收盤跌464.02點，跌幅0.85%，報53,885.10點；標普500指數跌13.52點，跌幅0.18%，報7,710.03點；那斯達克指數跌15.09點，跌幅0.06%，報26,348.35點。
費城半導體指數上漲39.81點，漲幅0.33%，報12,048.69點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 600.62 +1.28 595.00 0.94
中華電 CHT 136.34 +0.62 137.00 -0.48
台積電 TSM 2,697.22 +1.01 2,365.00 14.05
聯電 UMC 123.83 -0.47 121.50 1.92
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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