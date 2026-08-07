台積電ADR收盤上漲1% 較台北交易溢價14%

在亞太企業七月發股籌資額創紀錄之際，亞洲各國國內投資人正逐漸成為股市的主要資金來源，日漸壯大的中產階級把儲蓄從黃金與不動產，轉向股市，對外資動向的敏感度降低，也翻轉了亞洲市場的權力平衡。

2026-08-08 00:07