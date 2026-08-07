聽新聞
0:00 / 0:00

美股收盤／三大指數收黑…標普500小跌！費半奮力收紅 觀望美伊局勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數周四（6日）收低，在本周強勁上漲後暫作喘息，標普500指數收跌0.2%，連續第二個交易日下跌，進一步遠離周二創下的歷史高點，但費城半導體指數小幅收漲。投資人一邊消化最新一輪企業財報，一邊關注美伊雙方在達成和平協議方面是否出現新的進展。

道瓊工業指數6日收盤跌464.02點，跌幅0.85%，報53,885.10點；標普500指數跌13.52點，跌幅0.18%，報7,710.03點；那斯達克指數跌15.09點，跌幅0.06%，報26,348.35點。

費城半導體指數上漲39.81點，漲幅0.33%，報12,048.69點。

油價當天上漲，美國原油期貨結算價上漲2.75%，報每桶77.29美元；布蘭特原油期貨漲3.83%，報每桶82.49美元。

伊朗半官方媒體法斯通訊社報導表示，伊朗議會一個委員會正在審議一項初步法案，擬禁止美國、以色列及其他「敵對國家」船隻通過荷莫茲海峽。

紐約SummitTX Capital交易主管Robert Bernstone表示：「與平時相比，市場對消息的反應可能更為溫和，這或許與夏季交易清淡以及投資者疲勞有關。特別是在伊朗問題上，市場已出現一定程度的『標題疲乏』。」

他補充說：「需要明確的是，伊朗局勢目前對市場的影響有所減弱，但並非毫無影響。推文和新聞標題固然重要，但市場更希望看到真正的細節內容。」

本周稍早，有關和平協議取得進展的跡象一度促使油價下跌，並緩解市場對通膨及聯準會升息的擔憂，同時帶動美債殖利率回落。強勁的財報季緩解市場對於AI相關企業巨額支出的部分擔憂，而市場對伊朗戰爭可能結束的樂觀預期則推動道瓊工業指數和標普500指數本周稍早雙雙創下歷史新高。

威騰電子（Western Digital）在公布財報後大跌13%；儲存晶片製造商Sandisk下跌6.8%。

不過，兩家公司今年以來表現依舊強勁。其中，Sandisk累計上漲超過400%，威騰上漲約160%。

營銷平台AppLovin因季度營收低於華爾街預期，股價暴跌19.7%；雲端安全公司Datadog則因預期第3季營收增速將放緩而重挫19%。

上述兩檔股票均成為拖累標普500指數表現的主要因素。

SpaceX股價收盤上漲6.1%，表現超出市場預期。此前市場普遍擔心，隨著早期投資者持股鎖定期結束，內部人士拋售將給股價帶來壓力。

美伊 標普 美股

延伸閱讀

美股道瓊連三日創高！SpaceX重挫13.6%、超微也跌7% 拖累那指

美股早盤／指數幾近平盤！那指、費半微漲 台積電ADR漲0.57%

AI獲利疑慮再起 亞股早盤科技股領跌多數走低

晶片股賣壓再起！Kospi重挫逾4% 金價漲逾4,300美元

相關新聞

OpenAI首款AI硬體竟是「甜甜圈造型」智慧音箱？彭博爆料售價可能萬元

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是一款外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元（新台幣約9,600元）。

美股早盤／四大指數走高！就業意外爆冷 提高Fed按兵不動可能性

美股7日早盤上漲，主因是美國7月就業數據意外疲軟，使市場認為美國聯準會（Fed）短期內將不需趕著升息，提高貨幣政策維持按兵不動的可能性。

1分鐘看世界／輝達應對HBM供應吃緊 新產品擬縮減記憶體用量

科技媒體Information報導，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達正測試至少三種版本的下一代AI加速器Rubin Ultra，部分版本的記憶體使用量低於原先公布的規格，反映該公司正設法因應高頻寬記憶體（HBM）晶片供應可能不足的問題。

美就業急凍 升息壓力減 7月非農就業意外減2.3萬人

美國最新非農就業報告出爐，上月就業人數意外較前月銳減，大幅減輕聯準會（Fed）的升息壓力，美股三大指數7日早盤應聲上漲。

電網+AI搶貨銅價創新高 倫敦銅期貨連漲六周

國際銅價創新高，反映全球銅市場供需吃緊，除了電網與AI搶貨之外，還有智利極端天候影響供應。但這波最新漲勢下的背景比以往更加複雜，使得向來被視為全球景氣冷熱指標的銅，如今變得更難解讀。

局勢翻轉 亞股走向國內資金主導

在亞太企業七月發股籌資額創紀錄之際，亞洲各國國內投資人正逐漸成為股市的主要資金來源，日漸壯大的中產階級把儲蓄從黃金與不動產，轉向股市，對外資動向的敏感度降低，也翻轉了亞洲市場的權力平衡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。