美股收盤／三大指數收黑…標普500小跌！費半奮力收紅 觀望美伊局勢

美股三大指數周四（6日）收低，在本周強勁上漲後暫作喘息，標普500指數收跌0.2%，連續第二個交易日下跌，進一步遠離周二創下的歷史高點，但費城半導體指數小幅收漲。投資人一邊消化最新一輪企業財報，一邊關注美伊雙方在達成和平協議方面是否出現新的進展。

道瓊工業指數6日收盤跌464.02點，跌幅0.85%，報53,885.10點；標普500指數跌13.52點，跌幅0.18%，報7,710.03點；那斯達克指數跌15.09點，跌幅0.06%，報26,348.35點。

費城半導體指數上漲39.81點，漲幅0.33%，報12,048.69點。

油價當天上漲，美國原油期貨結算價上漲2.75%，報每桶77.29美元；布蘭特原油期貨漲3.83%，報每桶82.49美元。

伊朗半官方媒體法斯通訊社報導表示，伊朗議會一個委員會正在審議一項初步法案，擬禁止美國、以色列及其他「敵對國家」船隻通過荷莫茲海峽。

紐約SummitTX Capital交易主管Robert Bernstone表示：「與平時相比，市場對消息的反應可能更為溫和，這或許與夏季交易清淡以及投資者疲勞有關。特別是在伊朗問題上，市場已出現一定程度的『標題疲乏』。」

他補充說：「需要明確的是，伊朗局勢目前對市場的影響有所減弱，但並非毫無影響。推文和新聞標題固然重要，但市場更希望看到真正的細節內容。」

本周稍早，有關和平協議取得進展的跡象一度促使油價下跌，並緩解市場對通膨及聯準會升息的擔憂，同時帶動美債殖利率回落。強勁的財報季緩解市場對於AI相關企業巨額支出的部分擔憂，而市場對伊朗戰爭可能結束的樂觀預期則推動道瓊工業指數和標普500指數本周稍早雙雙創下歷史新高。

威騰電子（Western Digital）在公布財報後大跌13%；儲存晶片製造商Sandisk下跌6.8%。

不過，兩家公司今年以來表現依舊強勁。其中，Sandisk累計上漲超過400%，威騰上漲約160%。

營銷平台AppLovin因季度營收低於華爾街預期，股價暴跌19.7%；雲端安全公司Datadog則因預期第3季營收增速將放緩而重挫19%。

上述兩檔股票均成為拖累標普500指數表現的主要因素。

SpaceX股價收盤上漲6.1%，表現超出市場預期。此前市場普遍擔心，隨著早期投資者持股鎖定期結束，內部人士拋售將給股價帶來壓力。