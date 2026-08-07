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聯合國示警 全球面臨新糧食通膨

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導

聯合國糧農組織（ＦＡＯ）警告，全球面臨新一波糧食通膨，因為伊朗烏克蘭戰爭不止加上聖嬰現象來勢洶洶，正形成一股可能減少收成、推升糧價的完美風暴。

原油價格上漲、波斯灣地區化肥斷供、某些地區柴油缺貨和極端天氣，正悄悄推升成本，終會反映在消費者物價上。

ＦＡＯ首席經濟學家托雷洛（Maximo Torero）接受路透訪問時說：「我認為，今後大宗商品價格將開始上漲，年底前食物價格會起漲，明年肯定會漲更多。從大宗商品到影響最終食物價格，其間大約費時三到六個月」。

一些商品如小麥、玉米和稻米近幾個月已經漲價，但大多數仍未漲，反映收成相對良好，而不是來年可能面臨歉收。

托雷洛說：「荷莫茲海峽是個問題，農業商品、農業體系的所有投入品全都受影響。例如布蘭特石油，因為用於農業灌溉抽水、包裝、加工和運輸。天然氣也是，因為用於生產肥料」。

同時，烏克蘭攻擊俄羅斯的石油與天然氣設施，也限縮柴油和天然氣出口。這兩項都是糧食生產所需。

托雷洛指出，歐洲、美國、巴西和亞洲，都傳出成本增加壓縮利潤，影響種植決定。

穀物出口大國澳洲最近估計，冬季作物生產可能減少百分之廿一，因為燃料和肥料價格雙雙大漲，以及關鍵投入品的供應展望不明。

同時，今年聖嬰現象似乎特別強烈，將導致降雨型態大幅轉變，可能影響大宗商品價格，甚至可能造成數千萬人陷入饑荒。

聯合國 通膨 伊朗 烏克蘭 聖嬰現象

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