聽新聞
0:00 / 0:00
聯合國糧農組織示警 全球面臨新一波糧食通膨
聯合國糧農組織（FAO）警告，全球面臨新一波糧食通膨，因為伊朗和烏克蘭戰爭不止加上聖嬰現象來勢洶洶，正形成一股可能減少收成、推升糧價的完美風暴。
原油價格上漲、波斯灣地區化肥斷供、某些地區柴油缺貨和極端天氣，正悄悄推升成本，終究會反映在消費者物價上。
FAO首席經濟學家托雷洛（Maximo Torero）接受路透訪問時說：「我認為，今後大宗商品價格將開始上漲…年底前食物價格會起漲，明年肯定會漲更多。從大宗商品到影響最終食物價格，其間大約費時三到六個月。」
一些商品如小麥、玉米和稻米近幾個月已經漲價，但大多數仍未漲，反映收成相對良好，而不是來年可能面臨歉收。
托雷洛說：「荷莫茲海峽是個問題，農業商品、農業體系的所有投入品全都受影響。例如布蘭特石油，因為用於農業灌溉抽水、包裝、加工和運輸。天然氣也是，因為用於生產肥料。」
同時，烏克蘭攻擊俄羅斯的石油與天然氣設施，也限縮柴油和天然氣出口。這兩項都是糧食生產所需。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。