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聯合國糧農組織示警 全球面臨新一波糧食通膨

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

聯合國糧農組織（FAO）警告，全球面臨新一波糧食通膨，因為伊朗和烏克蘭戰爭不止加上聖嬰現象來勢洶洶，正形成一股可能減少收成、推升糧價的完美風暴。

原油價格上漲、波斯灣地區化肥斷供、某些地區柴油缺貨和極端天氣，正悄悄推升成本，終究會反映在消費者物價上。

FAO首席經濟學家托雷洛（Maximo Torero）接受路透訪問時說：「我認為，今後大宗商品價格將開始上漲…年底前食物價格會起漲，明年肯定會漲更多。從大宗商品到影響最終食物價格，其間大約費時三到六個月。」

一些商品如小麥、玉米和稻米近幾個月已經漲價，但大多數仍未漲，反映收成相對良好，而不是來年可能面臨歉收。

托雷洛說：「荷莫茲海峽是個問題，農業商品、農業體系的所有投入品全都受影響。例如布蘭特石油，因為用於農業灌溉抽水、包裝、加工和運輸。天然氣也是，因為用於生產肥料。」

同時，烏克蘭攻擊俄羅斯的石油與天然氣設施，也限縮柴油和天然氣出口。這兩項都是糧食生產所需。

通膨 波斯灣 伊朗

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