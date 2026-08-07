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Fed多名官員釋鷹派訊號

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

多位聯準會Fed）官員示意，若有需要願意升息，釋鷹派訊號。Fed理事庫克重申，若通膨未趨緩，準備好上調利率。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里認為，Fed應升息來平抑通膨。舊金山聯準銀行總裁戴莉，雖然支持7月的利率決策，但也警告通膨風險。

Fed理事庫克在上月的政策會議，支持利率按兵不動，但指出通膨超越央行目標愈久，愈難抑制，並警告決策者也許沒有靜候通膨重回2%目標的餘裕。

她5日演說時表示：「要是未能很快看到通膨持續放緩的跡象，我準備好行動。通膨已經超標五年，高漲通膨在制定物價與薪資的行為上，變得根深蒂固的風險日增，這會導致通膨持續，我們更難處理」。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里指出，央行現在應該開始逐步升息來遏制通膨。他5日接受CNBC訪問說：「隨著更多數據出爐，現在是開始緩慢升息的時刻」。

卡斯哈里是上月Fed會議中，投票反對利率不變的三名官員之一。被問到Fed在今年底前是否可能升息三次，他回答說：「這並非不可能」。他也酸了Fed主席華許，認為對市場參與者等來說，能了解Fed在特定經濟發展下可能會如何回應，極為重要。

今年沒投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉則說，她支持央行7月按兵不動的決策，但警告高通膨可能是更廣泛的問題，決策者恐需採取更激烈行動。

Fed 聯準會 通膨

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