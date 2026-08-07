快訊

騎樓還能看到魚…基隆廟口夜市淹水 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

林志玲父親節曬帥兒照！墨鏡特效遮不住 完美基因神複製帥出新高度

永和豆漿創始人林炳生病逝享壽70歲 訃告稱「是照亮別人的燈塔」

聽新聞
0:00 / 0:00

Google AI大將出走市場擔憂 Alphabet再發債…籌措至少250億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Google人工智慧部門DeepMind高層大改組，執行長哈薩比斯轉任董事長、Gemini模型的數名負責人包括狄恩（Jeff Dean）離職。路透
Google人工智慧部門DeepMind高層大改組，執行長哈薩比斯轉任董事長、Gemini模型的數名負責人包括狄恩（Jeff Dean）離職。路透

Google母公司Alphabet在5日發布的部落格文章中宣布，人工智慧（AI）部門DeepMind高層進行大改組，執行長哈薩比斯將轉任董事長，主要是因為包括狄恩（Jeff Dean）等多位AI大將離職，令外界質疑Google能否保住在AI領域的領導地位。

對Google而言，能否保持AI領先地位，如今已成攸關存亡的大事。生成式AI進步飛速，不僅成為Google搜尋的實際替代選擇，也可能削弱其廣告事業。而最新Gemini模型的旗艦版本原定6月推出，至今卻遲未發布，引發投資人和業界擔憂Google落後Anthropic和OpenAI。這兩大對手今年都已各自挖角一名Google的AI事業明星，當時也都引發Alphabet股價巨震。

要在AI競賽中勝出，合適的人才不可或缺。全球只有極少數工程師具備開發複雜通用AI模型的豐富經驗，過去大多數都在Google任職。這波高層人事變動，可能使Google更難招募頂尖人才，也不利於和其他AI實驗室競爭。

狄恩（圖）等多位AI大將離職，外界質疑Google能否保住在AI領域的領導地位。圖／取自網路照片
狄恩（圖）等多位AI大將離職，外界質疑Google能否保住在AI領域的領導地位。圖／取自網路照片

在此同時，Alphabet傳出重返債市籌資。該公司上半年已發行超過500億美元債券。

彭博資訊6日報導，消息人士透露，這回最多會發行十批的美元投資級債券，年限從2到40年都有，最長期限的債券殖利率大約比美債高1.55個百分點，籌措至少250億美元。

一直到最近，Gemini的開發還是由狄恩、維尼爾斯（Oriol Vinyals）和6月跳槽到OpenAI的沙澤爾（Noam Shazeer）共同領導。早在AI成為科技創新的核心之前，狄恩和得過諾貝爾獎的哈薩比斯一直被視為Google的AI事業領軍人物。

如今狄恩將離開長年任職的Google，成立一家名為Discovery Loop的新創，並帶走至少三位DeepMind知名員工共同創業，包括格馬瓦特（Sanjay Ghemawat）、黎曰國（Quoc Le）和維尼爾斯。Discovery Loop主要研究如何在機器學習、科學和工程領域有突破性發展，採公益公司結構運作。

Google在5日宣布，組織調整後，哈薩比斯將兼任Google DeepMind董事長和Alphabet首席科學家，DeepMind的日常營運則交給長期擔任副手的卡武克丘格魯（Koray Kavukcuoglu），卡武克丘格魯升任DeepMind資深副總裁，未來將向Alphabet執行長皮伽報告。

Google 市場 Alphabet AI

延伸閱讀

Google人工智慧部門高層人事大地震 股價重挫4%

Google AI人事大地震 迪恩率DeepMind大將出走創業

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

Meta與OpenAI等4公司將見川普幕僚 談AI安全測試

相關新聞

只需大筆一揮？川普又威脅禁買瑞士貨 撂狠話「幸好我是好人」

美國總統川普針對瑞士與美國的貿易失衡，又撂狠話。他說，自己只需「大筆一揮」，一道命令下去，禁止美國買瑞士的手表或其他任何產品，就能抹除美國對瑞士的390億美元貿易逆差。川普覺得，瑞士應該感到幸運，「幸好我是個好人」，沒有這麼做。

OpenAI首款AI硬體竟是「甜甜圈造型」智慧音箱？彭博爆料售價可能萬元

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是一款外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元（新台幣約9,600元）。

CPU算力有多缺？傳亞馬遜管到EC2 下令自家工程師別浪費

The Information報導，亞馬遜網路服務（AWS）正限縮旗下工程師使用自家虛擬伺服器租用平台EC2，5月就召集他們，要求減少對中央處理器（CPU）資源的浪費，確保AWS有足夠CPU算力提供給客戶。此時正值資料中心對CPU的需求大增，繪圖處理器（GPU）和CPU的需求比，已從傳統的八比一或四比一漸趨平衡。

7月就業萎縮減輕Fed升息疑慮 下周開盤前先回顧這5件國際大事

美國7月就業意外萎縮，減輕聯準會（Fed）9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，標普500指數周五再創歷史新高。下周通膨數據和應用材料等科技企業財報表現，將攸關這波反攻能否延續。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

空前最大周線漲幅！2理由激勵輝達股價飆11% 重磅利多有望月底登場

輝達（Nvidia）股價一周來飆漲逾11%，寫下該股空前最大周線漲幅紀錄，反映兩大利多因素助攻：SpaceX執行長馬斯克的誇讚，以及超大規模雲端運算業者的人工智慧（AI）資本支出持續旺盛。

為新資料中心供電！亞馬遜投資德州燃氣發電廠 公司證實回應

美國網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）今天證實，將出資在德州興建一座巨型私有燃氣發電廠，這座發電廠可能成為全美單一最大的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。