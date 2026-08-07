紐時純數位訂戶增長減速 WSJ母公司業績獲利繳出好成績

儘管有美伊戰爭與世界盃足球賽等熱門新聞，紐約時報（New York Times）上季新增28萬戶純數位訂戶，增長減速，顯示Google搜尋與引薦流量下滑的衝擊，股價5日重挫逾13%。華爾街日報（WSJ）母公司新聞公司（News Corp）上季營收與獲利則都優於預期。

紐時5日公布，第2季總營收年比成長11.2%到7.625億美元，經調整後營業利益增長16.1%到1.553億美元，都高於預期。

不過，第2季新增28萬戶純數位訂戶，少於第1季的31萬戶，整體純數位訂戶年增13%到1,280萬戶，也不如預估。上季純數位訂閱營收年比增加16.4%到4.079億美元，平均每位用戶的純數位營收增長3.1%到9.94美元。紐時上季紙本訂戶年減5.2%到55萬戶，總訂戶數增至1,335萬戶。

在廣告部分，紐時上季整體廣告營收增加11.3%到1.491億美元，數位廣告營收跳增20.7%到1.14億美元，都高於預期，聯盟行銷、授權及其他類別營收則提高7.1%到7,550萬美元。

為吸引流量，紐時旗下體育新聞網站The Athletic並未用付費牆擋住世足賽相關報導，並推出新報導形式。

此外，新聞公司止於6月30日的年度第4季（上季）營收年增11%到23.4億美元，經調整後每股純益0.35美元，都高於市場預期，主要是旗下道瓊公司（Dow Jones）、出版商哈波柯林斯以及數位不動產服務部門貢獻成長。

發行WSJ、巴隆金融周刊等內容的道瓊公司，上季營收增加7%到6.44億美元。WSJ上季的平均純訂戶超過446萬戶，高於之前一季的433萬戶，若納入紙本，WSJ平均總訂戶數為483萬戶，也多於之前一季的471萬戶。

哈波柯林斯部門營收增加15%到5.66億美元，數位不動產服務部門營收增加19%到5.53億美元。