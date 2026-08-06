快訊

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

姜厚任小2輪女友前夫曝光！以「余家菁」嫁縣府農業處科長 交往3個月閃婚

聽新聞
0:00 / 0:00

美國出手救日圓為何美股飆新高？ 因解除股債匯AI風險連環爆引信

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日圓兌美元匯價7月貶破160大關，促使美國與日本聯手干預匯市，把日圓匯率拉抬到現約158價位。圖為7月31日檔案照。路透
日圓兌美元匯價7月貶破160大關，促使美國與日本聯手干預匯市，把日圓匯率拉抬到現約158價位。圖為7月31日檔案照。路透

美國協助日本干預匯市、阻貶日圓，此舉已產生廣泛、重大的影響，凸顯出人工智慧（AI）投資已躍為全球債市、匯市和股市的核心角色，唯恐引爆環環相扣的風險。

美國財政部對上周干預日圓的官方說法是，為了支持這個對全球貿易至關重要的主要貨幣，並且協助美國重要盟國穩定金融。

阻貶日圓穩住美國債市 防止AI借貸成本勁揚

但這項不尋常的舉動也發揮另一效果：安撫世界各地焦慮不安的投資人。由此可見，當前市場風險是多麼緊密相連，且牽一髮便動全身。分析師指出，標普500指數自7月底一躍而起，本周二（4日）還登上新高，美日干預阻貶日圓就是背後一大推力。

紐約時報報導，Satori Insights創辦人金恩認為，這次的干預行動表面上是拯救日圓，但其實也是保護美國的諸多弱點。

其中一個弱點，與大型科技公司砸下巨資資本支出布建AI基礎設施有關。這些企業頂著AI光環，已率領美股迭創新高，同時也驅動美國的經濟成長。

過去一年來，一小群AI公司大量發債，設法籌資以支應布建AI資料中心。數千億美元的融資需求，已迫使這些企業支付愈來愈高的債息給債券投資人，因為債券供應量增加會對債券價格構成下跌壓力（債券殖利率與價格呈反向關係）。公司債殖利率升高，意味著企業借貸成本隨之上揚，這些公司的股票投資人也感到緊張，擔心利息成本增加會侵蝕未來的盈餘。

從這角度來看，美國財政部出手干預日圓，就顯得非常有道理。分析師說，日本政府公債殖利率最近竄升，已開始對美國長期公債殖利率構成壓力。日本是美國公債最大外國持有國--日本投資人持有總值逾1兆美元的美國公債--往常為急貶的日圓護盤的典型做法，是拋售日本持有的美債。但若此時拋售美債，可能把美國利率推到更高水準，這將提高企業借貸成本，並且讓已如驚弓之鳥的股市投資人更加坐立難安。

日圓走貶時，債市投資人已經對聯準會（Fed）主席華許的抗通膨可信度起疑，以致美國長債殖利率勁揚。美國10年期公債殖利率--全世界最重要的利率之一，企業和消費者借貸利率賴以訂定的基準利率--已躍上川普2.0上任以來最高水準，直到美日干預匯市才回落。

巴克萊全球研究部主管拉賈德哈克沙（Ajay Rajadhyaksha）說：「毫無疑問，美債與日本長債此刻或多或少已變成連體嬰。」

AI投資牽扯出的股、債、匯市風險環環相扣

一言以蔽之，美國財政部上周干預匯市，在拉抬日圓的同時，也藉此舉協助支持債市，同時減輕投資人對AI借貸成本日益升高的顧慮，進而平息投資人對風險外溢至股市的焦慮。

自從上周末傳出干預的耳語後，美國公債殖利率滑落，美股則勁漲。亞馬遜和Palantir發布強勁的獲利報告，也為這波漲勢添加柴火。

但這場非比尋常的干預行動，也可能給股市帶來風險。所以，美國財政部得當心，別讓日圓升得太猛，否則可能觸動日本公債殖利率勁升，那將從美國資產市場吸走資金、回流日本市場。

目前Fed利率目標區間是3.5%~3.75%，與日本銀行（央行）現行1%的基準利率相比，利差甚大。這鼓勵投資人以低利率借入日圓、轉投資美國和其他提供更高收益率的資產市場。

這就是一種簡單形式的日圓「利差交易」（carry trade），涉及的投資金額巨大無比，據國際清算銀行（BIS）先前估計，少則數千億美元，多則數兆美元。假如日圓持續挺升，日圓利差交易成本隨之增加，終會逼出平倉潮，進而在美國股市掀起賣壓。這就是為什麼，美國決策官員支持日圓最好「點到為止」。

日圓 美股 美國

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思806》投資人更該擔心的可能不是日圓 而是美債或是美元資產

經濟日報社論／美日聯防救日圓 更是救美債

央行觀察：美日干預日圓 對我影響有限

期貨商論壇／匯率期 避險優選

相關新聞

月減2.3萬人！美7月非農就業報告出爐 5、6月合計下修10.3萬人

美國勞工部統計局7日公布，7月非農就業人數較6月減少2.3萬人，遠低於市場預期的增加8萬人，且5、6月合計下修10.3萬人，可能降低聯準會升息的機率，美股期指盤前應聲上漲。

OpenAI首款AI硬體竟是「甜甜圈造型」智慧音箱？彭博爆料售價可能萬元

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是一款外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元（新台幣約9,600元）。

中東和平希望蒙塵、國際油價續揚 亞股多收跌

伊朗據報導尋求在與阿曼的協議中，阻止美國及以色列船隻通行荷莫茲海峽。市場對重啟這條水道的樂觀情緒降溫，亞洲股市今天多收跌...

誤解華許？殖利率飆升、匯率失衡事出有因 伊爾艾朗：跟Fed對作加劇動盪

美國聯準會（Fed）主席華許近來備受質疑，許多人認為他在記者會閃爍其詞，有損Fed抗通膨公信力，導致美國借貸成本無謂升高；其他人批評他行事作風不透明，令市場困惑。

台韓出口首超日本！AI半導體需求成關鍵推手 出口額大增近5成

受惠人工智慧（AI）帶動先進半導體需求大增，台灣、韓國今年上半年出口額雙雙首度超越日本。相較之下，日本的優勢主要侷限於半...

科技股財報不如預期、油價走高 日經指數連2天下跌

科技相關類股財報令人失望而承壓，加上中東地緣政治局勢不確定，推升油價走高，東京股巿日經指數連續第2天下跌

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。