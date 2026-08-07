快訊

騎樓還能看到魚…基隆廟口夜市淹水 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

林志玲父親節曬帥兒照！墨鏡特效遮不住 完美基因神複製帥出新高度

永和豆漿創始人林炳生病逝享壽70歲 訃告稱「是照亮別人的燈塔」

聽新聞
0:00 / 0:00

任天堂上季獲利優預期 Switch 2銷量下滑仍撐住業績

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本遊戲大廠任天堂上季營收和獲利超越市場預期，雖然旗艦遊戲機Switch 2銷量比去年同期下滑，但在兩款新自家遊戲熱銷和美國關稅退款等因素支持下，業績仍表現亮眼。

任天堂6日表示，4月至6月的年度第1季（上季）營收年減近10%至5,178億日圓，仍高於市場預期，日圓貶值貢獻390億日圓正面效果；淨利則年增53.5%至1,474億日圓（9.34億美元），遠超分析師預期的778億日圓，很大部分來自與美國關稅退款所致。

該公司對截至明年3月止的今年度財測維持與先前不變，仍預期今年度營收將為2.05兆日圓，淨利3,100億日圓。

Switch 2上季銷量雖比去年同期上市後首季下滑34.4%至382萬台，但任天堂表示，在新遊戲推出等因素的支撐下，消費者仍持續購買Switch 2。雖然任天堂5月下旬已調漲Switch 2日本價格，但該公司表示，銷售速度仍穩健。該公司9月1日也將調漲Switch 2國際市場價格，上季銷量也被認為可能反映了消費者的提前搶購。

任天堂上季軟體銷售主要受到兩款意外熱銷自家遊戲「朋友收集 夢想生活」和「寶可夢Pokopia」帶動，分別售出794萬套和127萬套，並使Switch和Switch 2上季軟銷分別達到近3,400萬套和近950萬套。

除了遊戲外，任天堂也表示，4月上映電影「超級瑪利歐銀河電影版」全球票房已突破10億美元，成為僅次前作的歷來票房第二高遊戲改編電影。

任天堂 財報 日圓

延伸閱讀

任天堂首季淨利年增逾50% 受惠遊戲銷售成長、美關稅退款

《Pokémon Pokopia擴充票》首彈明日登場 百變怪玩家們躍躍欲試

軟銀首季淨利優於預期 投資英特爾獲豐厚回報

超微財報出色 展望不夠好…本季目標未達市場期待高標

相關新聞

只需大筆一揮？川普又威脅禁買瑞士貨 撂狠話「幸好我是好人」

美國總統川普針對瑞士與美國的貿易失衡，又撂狠話。他說，自己只需「大筆一揮」，一道命令下去，禁止美國買瑞士的手表或其他任何產品，就能抹除美國對瑞士的390億美元貿易逆差。川普覺得，瑞士應該感到幸運，「幸好我是個好人」，沒有這麼做。

OpenAI首款AI硬體竟是「甜甜圈造型」智慧音箱？彭博爆料售價可能萬元

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是一款外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元（新台幣約9,600元）。

CPU算力有多缺？傳亞馬遜管到EC2 下令自家工程師別浪費

The Information報導，亞馬遜網路服務（AWS）正限縮旗下工程師使用自家虛擬伺服器租用平台EC2，5月就召集他們，要求減少對中央處理器（CPU）資源的浪費，確保AWS有足夠CPU算力提供給客戶。此時正值資料中心對CPU的需求大增，繪圖處理器（GPU）和CPU的需求比，已從傳統的八比一或四比一漸趨平衡。

7月就業萎縮減輕Fed升息疑慮 下周開盤前先回顧這5件國際大事

美國7月就業意外萎縮，減輕聯準會（Fed）9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，標普500指數周五再創歷史新高。下周通膨數據和應用材料等科技企業財報表現，將攸關這波反攻能否延續。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

空前最大周線漲幅！2理由激勵輝達股價飆11% 重磅利多有望月底登場

輝達（Nvidia）股價一周來飆漲逾11%，寫下該股空前最大周線漲幅紀錄，反映兩大利多因素助攻：SpaceX執行長馬斯克的誇讚，以及超大規模雲端運算業者的人工智慧（AI）資本支出持續旺盛。

為新資料中心供電！亞馬遜投資德州燃氣發電廠 公司證實回應

美國網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）今天證實，將出資在德州興建一座巨型私有燃氣發電廠，這座發電廠可能成為全美單一最大的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。