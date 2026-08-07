任天堂上季獲利優預期 Switch 2銷量下滑仍撐住業績

日本遊戲大廠任天堂上季營收和獲利超越市場預期，雖然旗艦遊戲機Switch 2銷量比去年同期下滑，但在兩款新自家遊戲熱銷和美國關稅退款等因素支持下，業績仍表現亮眼。

任天堂6日表示，4月至6月的年度第1季（上季）營收年減近10%至5,178億日圓，仍高於市場預期，日圓貶值貢獻390億日圓正面效果；淨利則年增53.5%至1,474億日圓（9.34億美元），遠超分析師預期的778億日圓，很大部分來自與美國關稅退款所致。

該公司對截至明年3月止的今年度財測維持與先前不變，仍預期今年度營收將為2.05兆日圓，淨利3,100億日圓。

Switch 2上季銷量雖比去年同期上市後首季下滑34.4%至382萬台，但任天堂表示，在新遊戲推出等因素的支撐下，消費者仍持續購買Switch 2。雖然任天堂5月下旬已調漲Switch 2日本價格，但該公司表示，銷售速度仍穩健。該公司9月1日也將調漲Switch 2國際市場價格，上季銷量也被認為可能反映了消費者的提前搶購。

任天堂上季軟體銷售主要受到兩款意外熱銷自家遊戲「朋友收集 夢想生活」和「寶可夢Pokopia」帶動，分別售出794萬套和127萬套，並使Switch和Switch 2上季軟銷分別達到近3,400萬套和近950萬套。

除了遊戲外，任天堂也表示，4月上映電影「超級瑪利歐銀河電影版」全球票房已突破10億美元，成為僅次前作的歷來票房第二高遊戲改編電影。