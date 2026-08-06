更加對立新階段？ 德媒：中歐開始為可能升級的貿易摩擦做準備

法蘭克福匯報刊文指出，歐盟與中國的貿易關係正進入更加對立的新階段，雙方雖尚未陷入全面貿易戰，但是都已開始為可能升級的貿易摩擦做準備。

德國之聲中文網今天引述法蘭克福匯報（FAZ）的文章。

文章指出，歐洲對於「中國衝擊2.0」（China Shock2.0）的擔憂持續升溫，中國的產能過剩以及獲得大量政府補貼的出口產品正不斷擠壓歐洲製造業的生存空間。

與此同時，歐洲對中國原材料和關鍵工業中間品的依賴也越來越被視為經濟安全風險，再加上中國對俄羅斯的支持，雙方的地緣政治緊張關係進一步加劇。

文章稱，中國決策層則指責歐洲不斷擴大「國家安全」的概念，並認為歐洲當前面臨的工業困境更多是自身問題所致。

文章表示，在過去的貿易爭端中，中國面對其認為具有歧視性的措施，通常會採取精準且對等的反制，例如2024年歐盟對中國電動汽車加徵關稅後，北京隨即針對歐盟農產品採取措施，受影響最明顯的是那些積極支持歐盟相關做法的成員國。

文章說，「這一模式預計仍將延續」。歐盟若進一步擴大關稅和貿易保護措施，北京可能針對具有政治敏感性的歐洲出口產品展開調查並採取加徵關稅等措施，其中農業、化工、汽車、機械製造以及醫療技術等行業尤其易受影響。

文章認為，衝突若進一步升級，中國還擁有更有效的不對稱反制手段，也就是對關鍵原材料和稀土採取出口管制。由於歐洲眾多工業領域都依賴中國供應鏈，一旦局勢升級，中國可能收緊對歐洲企業所依賴的相關原材料出口許可；北京甚至無需將新的產品納入兩用物項管制清單，中國商務部可透過延遲或拒絕發放出口許可而讓歐洲企業無法獲得關鍵工業原材料。

文章說，出於對這一風險的擔憂，歐盟和歐洲各國正加強經濟政策層面的危機模擬；但這種大規模斷供的極端情況發生的機會可能不高，中國更可能採取只針對某些企業或行業施壓的精準打擊方式。