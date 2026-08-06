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軟銀首季淨利優於預期 投資英特爾獲豐厚回報

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本科技巨頭軟銀集團（SoftBank）今天公布，2026至2027年度首季淨利優於預期，部分歸功投資英特爾（Intel）股價上漲，為軟銀帶來1.3兆日圓（約新台幣2600億元）投資報酬。

法新社報導，軟銀今年4月至6月的年度第1季淨利為3473億日圓，較去年同期下滑17.7%，但遠高於彭博（Bloomberg News）訪調分析師預測的1658億日圓，部分受惠於投資美國晶片廠英特爾帶來的報酬。

軟銀2025至2026會計年度的淨利較前一年度大增3倍。

市場對人工智慧（AI）相關服務及原物料需求熱潮能否持久感到擔憂，導致AI概念股過去數月大幅波動。

不過，軟銀創辦人孫正義曾說，將科技股長期上漲稱為泡沫是對AI的「褻瀆」，強調他相信這項高速發展科技帶來的社會革命才剛起步。

軟銀積極投資股價常大起大落的科技新創和晶片公司，導致軟銀獲利常隨之劇烈波動。

軟銀 英特爾 軟銀集團

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