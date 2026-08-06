快訊

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

姜厚任小2輪女友前夫曝光！以「余家菁」嫁縣府農業處科長 交往3個月閃婚

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾拚再起…光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱台積電

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
英特爾執行長陳立武。美聯社
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾在執行長陳立武的帶領下振衰起敝，今年來股價暴漲174%。但專家表示，光是與川普政府結盟還不夠，該公司必須證明，晶圓製造技術能與台積電一較高下。

英國金融時報（FT）報導，業者若想使用第二家晶圓代工廠，必須先大舉投資。但陳立武迄今尚未提出不容置疑的證據，證明英特爾的製造技術已經追上台積。潛在客戶需要此類證據，才能讓重金投資更可行。

消息人士指出，英特爾當前的18A製程雖有改善，仍不及台積。該名人士說：「陳立武談論（18A）擴大生產...卻未談到與台積同類產品相比，在效能與電力方面的競爭力」。

英特爾從未揭露當前製程的技術細節，如良率等。分析師說，接班18A製程的14A，將在10月公布最新的製程設計套件，有助決定客戶是否要下單量產。

與此同時，當前晶圓代工供給吃緊，IC設計公司下單給英特爾，不只牽涉到鉅額投資，也可能惹惱台積電。業界人士說：「產能緊俏之際，眾人不想激怒台積。大家都在搶晶圓，這給予台積極大籌碼。」

然而，瑞銀的亞庫瑞（Timothy Arcuri）說，想找英特爾，肯定得謹慎行事，但可以緩步推進。他指出，蘋果將少量舊款晶片訂單交給英特爾，不大可能打壞與台積的關係，即便英特爾能從中賺到數十億美元的額外營收。

英特爾 川普 客戶 台積電 陳立武

延伸閱讀

英特爾先進製程進化 成本比台積電CoWoS低50%

英特爾俄州晶圓廠 加速趕工

光通訊需求爆發 諾基亞砸錢買廠房生產InP

采鈺AI光通訊與矽光子布局報捷 1.6T高速光模組相關製程年底導入量產

相關新聞

月減2.3萬人！美7月非農就業報告出爐 5、6月合計下修10.3萬人

美國勞工部統計局7日公布，7月非農就業人數較6月減少2.3萬人，遠低於市場預期的增加8萬人，且5、6月合計下修10.3萬人，可能降低聯準會升息的機率，美股期指盤前應聲上漲。

OpenAI首款AI硬體竟是「甜甜圈造型」智慧音箱？彭博爆料售價可能萬元

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是一款外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元（新台幣約9,600元）。

中東和平希望蒙塵、國際油價續揚 亞股多收跌

伊朗據報導尋求在與阿曼的協議中，阻止美國及以色列船隻通行荷莫茲海峽。市場對重啟這條水道的樂觀情緒降溫，亞洲股市今天多收跌...

誤解華許？殖利率飆升、匯率失衡事出有因 伊爾艾朗：跟Fed對作加劇動盪

美國聯準會（Fed）主席華許近來備受質疑，許多人認為他在記者會閃爍其詞，有損Fed抗通膨公信力，導致美國借貸成本無謂升高；其他人批評他行事作風不透明，令市場困惑。

台韓出口首超日本！AI半導體需求成關鍵推手 出口額大增近5成

受惠人工智慧（AI）帶動先進半導體需求大增，台灣、韓國今年上半年出口額雙雙首度超越日本。相較之下，日本的優勢主要侷限於半...

科技股財報不如預期、油價走高 日經指數連2天下跌

科技相關類股財報令人失望而承壓，加上中東地緣政治局勢不確定，推升油價走高，東京股巿日經指數連續第2天下跌

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。