日本最大AI資料中心將落腳秋田 阿聯酋擬投資2兆日圓

日本、美國企業與秋田縣、秋田市政府將於秋田市共同建設日本最大的AI資料中心，阿拉伯聯合大公國正洽談投資事宜，預計建設費用將達2兆日圓，目標於2030年代初期投入營運。

「日本經濟新聞」報導，日本政府在17個戰略領域中，將人工智慧（AI）資料中心定位為主要產品與技術，並推動將其分散設置於各個地區。秋田縣因風力發電等再生能源發展成熟，在電力供應上具有優勢。若能引進阿聯酋等產油國資本，將有助於加速擴大建設規模。

阿聯酋駐日大使希哈布法希姆（Shihab Al Faheem）將於8月中旬造訪秋田縣，與秋田縣知事鈴木健太及秋田市長沼谷純舉行會談。雙方將就與縣、市的全面合作以及AI資料中心的建設交換意見。

希哈布法希姆先前接受「日本經濟新聞」採訪時透露，阿布達比主權財富基金「穆巴達拉投資公司」（Mubadala Investment Co）正在就投資事宜進行洽談。多位相關人士透露，投資金額規模可能達數千億至1兆日圓（約新台幣數百億元至2040億元）。

希哈布法希姆解釋：「阿聯酋在AI投資方面名列世界前茅，一直在尋找機會。」他也強調，透過數位與製造業等投資的多元化，「阿聯酋的經濟結構正在逆轉對石油的依賴。」

該計畫主要由美國AI新創企業BITGRIT與日本資訊科技相關企業S2推進。資料中心總受電容量預計最高可達500兆瓦，建成後將成為日本最大級別的設施。

兩家新創公司將成立「特別目的公司」（SPC），並接受穆巴達拉及其他海外投資基金的投融資。預計投入營運前的建設費用將達2兆日圓（約新台幣4081億元），未來也將配合中長期擴建需求，進一步吸引數兆日圓投資。

此外，日本的大型企業也將參與其中。電信公司、綜合營造商及能源公司等預計將在建設與營運上提供協助。目前候選地點為秋田市北部的工業園區，縣政府將於2026年度末開始出售用地，市政府也將開發鄰近用地。

而阿聯酋看好秋田縣，是因為該地是風力發電等再生能源的先進地區。

大型資料中心會消耗大量電力，因此穩定供應電力被視為最重要的課題。秋田縣預計在縣內4處海域導入超過200萬千瓦的離岸風電發電容量，相當於150萬戶一般家庭的用電量。本次計畫也將利用再生能源電力。

若在風力發電設施附近建設資料中心，將可以減少輸電損失，且該地還具備設備冷卻所需的豐富水資源等特點。

希哈布法希姆表示：「推動計畫成功的因素非常多，希望能加深合作關係。」

根據調查公司Global SWF資料，阿聯酋主權財富基金的資產管理規模高居世界前列，其中阿布達比投資局（ADIA）達1兆1870億美元（約新台幣38.26兆元），穆巴達拉則有3850億美元（約新台幣12.4兆元）。

為了擺脫對石油的依賴並實現以AI為核心的國家發展戰略，阿聯酋正加速在國內外進行數位投資。

然而，部分位於波斯灣國家的資料中心，因美國與伊朗的軍事衝突，面臨遭受無人機與飛彈攻擊等日益升高的風險。外界認為，阿聯酋在此狀況下，是為了分散風險而將目光投向相對安全的日本。

而日本政府將雲端與資料中心定為成長戰略的主軸，計劃在2035年前由官民共同投入32.7 兆日圓（約新台幣6.6兆元）。從大量消耗電力的課題以及經濟安全保障的角度來看，日本政府也相當重視向首都圈及關西以外的地方分散設置。

在日本企業方面，軟銀（SoftBank）正在北海道苫小牧市建設AI資料中心，中期計畫將擴增至300兆瓦。海外企業方面，美國微軟（Microsoft）也將在2029年前於日本的資料中心等領域合計投資100億美元。