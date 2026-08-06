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任天堂首季淨利年增逾50% 受惠遊戲銷售成長、美關稅退款

中央社／ 東京6日綜合外電報導
任天堂（Nintendo）最新主機Switch 2。 路透
任天堂（Nintendo）最新主機Switch 2。 路透

日本電玩大廠任天堂今天表示，受惠於電玩遊戲銷量攀升與美國關稅退款，公司本會計年度第1季淨利較去年同期大增逾50%。

法新社報導，儘管任天堂（Nintendo）最新主機Switch 2的銷量放緩，該公司強調該主機上的兩款新作表現亮眼。Switch 2去年上市時曾創下全球銷售速度最快主機的紀錄。

這兩款電玩分別為賣出將近800萬套的「朋友收集夢想生活」（Tomodachi Life: Living the Dream），以及寶可夢的「Pokemon Pokopia」，兩者都是生活模擬遊戲，輕鬆舒適的遊戲體驗被形容為緩解現代生活壓力的良藥。

任天堂指出，今年4至6月期間，公司淨利達1474億日圓（約新台幣300億元），較去年同期增長53.5%，遠超過彭博（Bloomberg）所調查分析師預估的778億日圓。

同時，任天堂全年獲利預測維持不變，仍為3100億日圓。

任天堂 Nintendo 日本

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