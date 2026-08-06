日本食品消費稅降至1% 超市改收銀系統、餐飲業拚外帶

日本政府將自2027年4月起的2年間，將食品消費稅率調降至1%。不僅超市等零售業者將全面修改收銀機系統，因外帶與店內用餐的稅率差距擴大，外食業者也正加緊強化外帶業務。

「日本經濟新聞」報導，這次稅率調降適用於除了酒類與外食以外的食品，將現行8%的稅率降至1%，以減輕民眾日常購物的負擔。

此外，針對2027年6月以後保留的1%稅率相當金額，政府將依所得高低發放補助予中低所得的在職勞工。

食品超市等零售商正著手更新收銀機系統。根據「日本經濟新聞」2025年度零售業調查，高達6成的超市等零售業者表示，因食品消費稅減稅而必須變更價格標示的負擔相當巨大。由於收銀系統修改等作業需要時間，有30%的業者回答需要6個月以上才能反映在門市價格上。

一家大型食品超市預估，收銀機系統改版等所需的準備時間至少要6個月，費用高達數千萬日圓。另一家大型超市則表示，為迎接2027年4月實施減稅措施，「將與各系統廠商合作，進行收銀機及核心系統的修改，做好準備。」

對於稅率維持在10%的餐飲店內用餐點而言，消費者的相對昂貴感將會增加。由於擔心可能引發「民眾減少外食」的現象，日本餐飲協會等4個餐飲相關團體於7月發表了緊急聲明，對食品消費稅減稅表示反對。

日本餐飲協會等團體要求，若外食不納入減稅範圍，政府應實施其他措施，如發行優惠商品券等，並提供收銀機與系統修改費用的補助。

日本政府也表示預計研擬對策，支援因減稅而受影響的農業與外食產業，但具體內容目前尚不明朗。

作為因應，餐飲企業目前正積極強化屬於可作為減稅對象的外帶業務。

經營「花之舞」等多家海產居酒屋的Chimney集團（Chimney Group），正在考慮擴大專營外送的「雲端餐廳」提供的品牌數量。同時，也計劃將可供外帶的門市比例，從目前的3成提升至5成。

Chimney集團表示：「我們預期減稅可能讓消費者減少外食，導致營業額下滑約1成。希望透過外帶吸引需求，為來客數減少做好準備。」

皇家控股（Royal Holdings）則計劃在其主力「樂雅樂家庭餐廳」（Royal Host）導入外帶專用菜單，同時評估將配菜改為薯條等，即使放置一段時間也容易維持品質的食材。

聖馬克咖啡（San Marc Holdings）也正考慮在旗下的餐廳與咖啡廳販售麵包組合「麵包BOX」，鼓勵顧客打包帶走。

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