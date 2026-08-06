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AI支出疑慮未消令科技股承壓 亞股多收低

中央社／ 香港6日綜合外電報導

企業大舉投資人工智慧（AI）引發的市場疑慮未完全消退下，科技股連漲數日後回落，亞洲股市今天多收低。

法新社報導，過去數週市場擔心科技公司大舉投資AI能否獲得相對應的回報，引發科技股賣壓出籠，科技公司市值蒸發數以十億計美元。不過，投資人自7月31日起迎來科技股反彈。

這股走勢由首爾股市領軍，韓國晶片製造商SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）跌深反彈。這也引發市場揣測AI題材回溫，交易者逢低進場布局。

然而，在美股科技股下挫，及威騰（WesternDigital）與晟碟（SanDisk）企業財報不如預期，重燃市場對AI投資回報的疑慮後，這股漲勢在今天戛然而止。

韓國綜合股價指數（KOSPI）今天下挫4.58%，成分股SK海力士與三星電子分別重摔10.37%和下跌6.30%。

日股基準日經指數下跌0.93%，成分股記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）暴跌10.24%，半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）下挫5.5%。

綜觀亞洲其他市場，香港、台北、威靈頓及馬尼拉股市均收黑，上海和雪梨股市小幅收紅。

伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）昨天表示，伊朗與阿曼已就1條讓船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行路線達成同意，但海峽開放與否仍取決於美國是否履行承諾。

貝卡伊還透露，伊朗與阿曼正就兩國共同管理荷莫茲海峽的相關安排進行最後調整。他說，「若無某些第三方阻撓」，相關聯合聲明正在進行最後審視和草擬。

同時，投資人正靜待美國明天公布關鍵就業數據，盼掌握美國經濟現況以評估聯邦準備理事會（Fed）未來利率走向。

科技股 亞股 SK Hynix

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