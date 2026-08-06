光通訊需求爆發 諾基亞砸錢買廠房生產InP

AI資料中心的光通訊需求爆發，諾基亞（Nokia）宣布收購恩智浦半導體（NXP）的美國亞利桑那州工廠，將改裝來生產需求孔急的磷化銦（InP），預定明年初量產，凸顯該公司由電信設備大廠，轉型為AI基建巨擘。

諾基亞執行長霍塔德（Justin Hotard）表示，這樁收購案不只要支援該公司所需、確保額外產能，也是要在市場供給嚴重吃緊之際，替客戶打造更多選擇權。

資料中心內的快速傳輸需求大增，點燃高速、高頻寬的光通訊熱潮。InP是光收發模組的核心零組件，但全球只有Coherent和Lumentum等少數業者，能夠量產InP。

據市場研究公司Futurum，受限於InP產能不足，目前市場的光收發模組需求，是供給的兩倍以上。Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）更說，InP短缺情況，可能會超越記憶體。

諾基亞收購之舉，為精心擘劃的轉型策略關鍵。該公司出脫手機業務後，轉向電信設備，如今則加速轉型為資料中心的基礎設施供應商，帶動今年股價迄今大漲50%以上。

這是諾基亞近年來在光通領域的第二樁大型併購。去年諾基亞買下光設備製造商Infinera，取得了位於加州的InP晶圓廠、以及賓州的後端封裝設施。諾基亞正大舉投資把封廠產能增加九倍。如今多了亞利桑那廠，該公司能夠進一步強化光通訊晶片的生產能力，達到垂直整合，從晶圓製造到封測一手包辦。