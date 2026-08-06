快訊

狠詐慈濟10億…律師公會前理事長陳昱瑄遭起訴 法院裁定繼續羈押

最新研究曝光！中年守住3項健康條件 可遠離失智症超過10年

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

聽新聞
0:00 / 0:00

光通訊需求爆發 諾基亞砸錢買廠房生產InP

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
諾基亞（Nokia）收購NXP的美國亞利桑那州工廠，將嫆於生產磷化銦（InP）。路透
諾基亞（Nokia）收購NXP的美國亞利桑那州工廠，將嫆於生產磷化銦（InP）。路透

AI資料中心的光通訊需求爆發，諾基亞Nokia）宣布收購恩智浦半導體（NXP）的美國亞利桑那州工廠，將改裝來生產需求孔急的磷化銦（InP），預定明年初量產，凸顯該公司由電信設備大廠，轉型為AI基建巨擘。

諾基亞執行長霍塔德（Justin Hotard）表示，這樁收購案不只要支援該公司所需、確保額外產能，也是要在市場供給嚴重吃緊之際，替客戶打造更多選擇權。

資料中心內的快速傳輸需求大增，點燃高速、高頻寬的光通訊熱潮。InP是光收發模組的核心零組件，但全球只有Coherent和Lumentum等少數業者，能夠量產InP。 

據市場研究公司Futurum，受限於InP產能不足，目前市場的光收發模組需求，是供給的兩倍以上。Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）更說，InP短缺情況，可能會超越記憶體。

諾基亞收購之舉，為精心擘劃的轉型策略關鍵。該公司出脫手機業務後，轉向電信設備，如今則加速轉型為資料中心的基礎設施供應商，帶動今年股價迄今大漲50%以上。

這是諾基亞近年來在光通領域的第二樁大型併購。去年諾基亞買下光設備製造商Infinera，取得了位於加州的InP晶圓廠、以及賓州的後端封裝設施。諾基亞正大舉投資把封廠產能增加九倍。如今多了亞利桑那廠，該公司能夠進一步強化光通訊晶片的生產能力，達到垂直整合，從晶圓製造到封測一手包辦。

諾基亞 光通訊 Nokia

延伸閱讀

美國擬禁中光模組 集邦：短期供應鏈難脫鉤

全球雷射持續供不應求 光通訊廠持續擴充產能

路透：川普政府起草禁令 不讓陸製新型光纖收發器進入美國

AI光通訊需求暢旺 全新、聯亞7月營收創歷史新高

相關新聞

DRAM奇缺成iPhone 18瓶頸！台積電10億美元待封裝晶片只能枯等

科技專欄作家高燦鳴引述知情人士表示，蘋果與其供應商為了發表新一代的iPhone各機型，正力圖取得足夠的記憶體晶片。

光通訊需求爆發 諾基亞砸錢買廠房生產InP

AI資料中心的光通訊需求爆發，諾基亞（Nokia）宣布收購恩智浦半導體（NXP）的美國亞利桑那州工廠，將改裝來生產需求孔急的磷化銦（InP），預定明年初量產，凸顯該公司由電信設備大廠，轉型為AI基建巨擘。

美AI股脫疲翻醒後將再強攻一波？ 專家：尚待一條件到位

美股標普500指數自5月中以來一直橫向盤整，原本領頭衝鋒的科技股光芒失色，動能股失去動能，讓美股顯得茫然若失。但上周情況改觀，標普500指數突然一躍而起，掙脫最近區間震盪的格局，令人又對後市重新燃起希望。

美分析師：記憶體類股長線敘事未變 台灣為關鍵一環

「記憶體與儲存技術大會」在矽谷舉行，台廠供應鏈華邦電、旺宏等廠商參展。資深產業分析師克雷默受訪指出，AI不是泡沫，記憶體...

AI股7月反噬避險基金 Altimeter因重押台積電重挫、城堡趁亂撿便宜

AI股7月急跌，使避險基金上半年最熱門的交易反過來重創績效。重押台積電ADR的Altimeter資本管理公司的避險基金單月大跌11%；高槓桿AI基金Situational Awareness更重挫67%，被迫折價出售大部分上市股票部位，以應付追繳保證金。

開口免打字 Big Tech押注語音主導AI未來

AI業者正競相讓使用者和聊天機器人的對話更加自然，押注語音終將超越打字，成為使用者和AI代理工具互動的主要方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。