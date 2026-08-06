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告別塑膠不織布 奧地利廠商回收木漿打造生質擦拭布獲獎

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導
奧地利維也納，一場記者會上展示的蘭精集團（Lenzing AG）標誌。路透
奧地利維也納，一場記者會上展示的蘭精集團（Lenzing AG）標誌。路透

傳統以塑膠材料製作的不織布，竟也可用回收木漿製作，還不用黏著劑奧地利纖維廠商Lenzing生產的擦拭布產品，獲得2026年INDEX Award獎項。該產品是生質不織布材質，以再生纖維素製成，不含塑膠纖維、黏著劑與化學添加物，可同時提供清潔摩擦力與吸水功能。

INDEX Award是全球不織布產業重要獎項，表彰在技術創新、永續材料與產品應用方面具突破性的成果，被視為紡織產業的重要指標。

雙面技術獲獎

根據《INDEX Awards》官方報導，Lenzing以再生木材纖維素長絲構成不織布，其開發的擦拭布產品「DualWipe」在2026年日內瓦INDEX展的不織布捲材項目獲得首獎。其特色是在一片擦拭材料中整合兩種表面功能：一面粗糙，用來去除污垢與殘留物，一面柔軟高吸水，用來擦拭與收尾。

木質纖維取代塑膠

根據《Fibre2Fashion》報導，生質不織布以木漿為原料，透過特殊紡絲技術直接形成不織布纖維網，不需額外添加黏合劑或表面處理劑。此外，這項技術的特色是可由製程調整表面粗糙度。

相較於以塑膠材料製成的傳統不織布，生質不織布以回收木材作為來源、可減少石化資源消耗，更好生物降解，同時保留不織布的吸水性與柔軟度。Lenzing表示，他們已將此材料規模生產，生質不織布技術符合歐盟「生物經濟策略」規範，盼透過此材料紡織低產業對石化資源的依賴。

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