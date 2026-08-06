美AI股脫疲翻醒後將再強攻一波？ 專家：尚待一條件到位

美股標普500指數自5月中以來一直橫向盤整，原本領頭衝鋒的科技股光芒失色，動能股失去動能，讓美股顯得茫然若失。但上周情況改觀，標普500指數突然一躍而起，掙脫最近區間震盪的格局，令人又對後市重新燃起希望。

從上周四早晨到本周二下午，標普500指數勁揚5%，一舉擺脫卡了近三個月進退兩難的交易區間，並且再創空前新高，周三收盤則小幅回跌。

問題來了：標普500指數最近上攻是曇花一現，還是已來到轉折點？

這波漲勢集中在有AI題材加持的大型科技股

金融時報專欄作家阿姆斯壯指出，值得注意的是這波漲勢很集中。僅13檔成分股，就撐起標普500指數逾90%的漲幅。這些股票清一色是大型科技股，包括：微軟、亞馬遜、輝達、Alphabet、博通（Broadcom）、美光、超微（AMD）、特斯拉、Palantir、英特爾、應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam），以及甲骨文（Oracle）。

在此之前，在美股5月中至7月下旬橫盤期間，這13檔科技股全面走跌，有些跌幅甚至很深。但從7月29日到8月4日，這些全搭上人工智慧（AI）浪潮的大型科技股強力反彈，與同時期防禦型股票--如蘋果（反AI科技股）、製藥類股、沃爾瑪和大型菸草股--熬過艱困的一周，形成鮮明的對照。

技術面與基本面皆有撐 後市看AI股能否再創高

市場熱議這波漲勢是受「技術面」或「機械式」買盤驅動，例如空頭回補、選擇權市場避險操作等。Wolfe Research量化分析師羅崟（Yin Luo）就指出，空單很高的股票，其實表現相當好。

不過，選擇權市場人士則認為，這波漲勢似乎是由基本面因素驅動：盈餘表現強勁。而且，運用高槓桿重押AI股的避險基金Situational Awareness被迫平倉拋售，也讓投資人安心不少。

這是否意味著美股夏季停滯期已結束？此刻還言之過早。阿姆斯壯認為，今後一大觀察重點是，上述13檔大型科技股當中，有沒有至少一檔能突破先前締造的空前新高紀錄。