美分析師：記憶體類股長線敘事未變 台灣為關鍵一環

「記憶體與儲存技術大會」在矽谷舉行，台廠供應鏈華邦電、旺宏等廠商參展。資深產業分析師克雷默受訪指出，AI不是泡沫，記憶體與儲存已成為推動AI發展的關鍵引擎，台灣將持續在生態系中扮演重要角色。

隨著市場對記憶體產業更高關注，今年的「記憶體與儲存技術大會」（FMS 2026）人潮明顯較往年熱絡。全球3大記憶體巨頭美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）及三星電子（Samsung Electronics）展位，在展場入口第一排一字排開。

台裔許富菖創辦的Neo半導體，及台灣業者慧榮、華邦電、旺宏、營邦、威聯通、創見資訊等廠商參展，陣容較去年擴大，產品橫跨AI記憶體與儲存供應鏈不同環節。

AI熱潮帶動記憶體概念股從HBM（高頻寬記憶體），到傳統DRAM、NAND Flash成為市場焦點；不過股價劇烈波動，反映投資人對漲勢能否延續，仍抱持審慎態度。

美國儲存產業顧問公司Network Storage Advisors總裁克雷默（Jay Kramer）接受中央社訪問強調，儘管部分人士擔憂AI泡沫，但實際情況並非如此。

克雷默指出，AI與2000年網路泡沫最大的不同在於，當年大家不知道網路如何賺錢；而AI已開始在企業、政府與消費市場創造價值，因此投資具商業基礎，非單純炒作。

他表示，大家初期關注的焦點集中在運算；而AI能否順利運作，也取決於記憶體能否快速將資料傳送給處理器。記憶體與儲存也因此成為推動AI發展的「關鍵引擎」。

克雷默分析，隨著AI從單一問答走向更複雜的代理式應用，市場對記憶體與儲存技術的要求也將提高。這些技術未來不只會應用於資料中心，還可延伸至自駕車、機器人、太空科技及邊緣裝置，現有產能仍未滿足市場需求，產業仍具相當大成長空間。

克雷默談到台灣在此領域的角色，指出台灣是記憶體產業的先驅，也是全球領先者之一。從晶圓代工、記憶體製造，到各項新興技術創新，台灣都扮演相當重要的角色。

克雷默以Neo半導體為例，表示Neo開發3DDRAM、NAND、HBM與SRAM等不同層級的記憶體架構，在產業生態系中定位獨特，這些架構若被主要業者採用，將使下一代產品出現跳躍式進展；由於可利用業界既有製程生產，也有機會加快推向市場。

克雷默也看好，隨著台灣企業赴美設廠，台美將進一步深化合作和投資。