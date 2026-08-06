AI股7月反噬避險基金 Altimeter因重押台積電重挫、城堡趁亂撿便宜

AI股7月急跌，使避險基金上半年最熱門的交易反過來重創績效。重押台積電ADR的Altimeter資本管理公司的避險基金單月大跌11%；高槓桿AI基金Situational Awareness更重挫67%，被迫折價出售大部分上市股票部位，以應付追繳保證金。

Altimeter同時投資上市與未上市科技公司。截至3月底，旗下基金持有的美國上市股票集中在台積電ADR和AI雲端運算業者CoreWeave在內13檔股票。台積電ADR 7月大跌15%，CoreWeave更重挫28%，拖累這檔投資組合相對集中的基金。不過，Altimeter今年前七個月仍上漲34%，反映AI股上半年漲勢強勁。

PivotalPath創辦人卡普利斯（Jon Caplis）表示，這些交易直到今年6月仍表現亮眼，7月卻全面急遽反轉。他說：「當相同趨勢如此迅速逆轉，不同經理人承擔多少風險，就會變得一目了然。」

科技股避險基金Whale Rock旗艦基金7月重挫21.7%，今年漲幅遭砍掉約一半，但前七個月仍上漲35.1%。Point72旗下AI股票基金Turion下跌11.4%，Coatue下跌8.3%；老虎環球管理公司的多空股票避險基金也下跌4.8%。

Situational Awareness是這波AI股賣壓中受創最重的基金之一。該基金7月賠了67%，為應付追繳保證金，把大部分上市股票投資組合以大約九折價格賣給避險基金大亨葛里芬（Ken Griffin）的城堡投資（Citadel）。

這筆低價收購使城堡成為少數贏家。旗下旗艦Wellington基金7月上漲5.9%，今年漲幅達12%；城堡旗下股票基金和戰術交易基金單月更分別上漲14.2%和11.1%。

城堡投資接手Situational Awareness資產，也暫時緩和市場對AI部位遭到更大規模拋售的疑慮，使AI類股收復7月部分跌幅。