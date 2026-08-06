AI獲利疑慮再起 亞股早盤科技股領跌多數走低

由於美股財報引發市場對AI投資獲利能力疑慮，亞洲股市今天早盤多數走低，科技股連4日反彈後遭逢賣壓，日韓股市領跌。

法新社報導，儘管伊朗稱正與阿曼敲定荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行協議，國際油價仍小幅上揚。

市場憂心企業對人工智慧（AI）砸下巨資回收有限，科技股在歷經一個月拋售、市值蒸發數十億美元之後，自7月31日起迎來一波反彈走勢。

這波反彈始於韓國，首爾股市本是拋售潮代表，但上週末大漲近18%，近期重挫的晶片廠SK海力士（SKHynix）與三星電子（Samsung Electronics）強力回升逾25%。

隨著交易員重新進場撿便宜，市場揣測AI概念股的行情已經回歸。

不過，這波漲勢今天似乎後繼無力，原因是華爾街科技股回跌，加上美國儲存大廠晟碟（SanDisk）與威騰電子（Western Digital）財報表現令人失望，重新引發對AI投資獲利能力的疑慮。

首爾股市韓國綜合股價指數（Kospi）盤中一度重挫逾5%，SK海力士與三星電子帶頭下跌。

日股基準日經225指數跌幅約在2%，晶片廠鎧俠（Kioxia）重挫逾10%，半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）下跌7%。科技投資巨擘軟銀集團（SoftBank）稍晚將公布財報，目前股價下跌6%。

香港、威靈頓及台北股市同樣出現賣壓，但上海、雪梨與新加坡股市上漲。

儘管華爾街整體表現疲軟，道瓊工業指數今天仍收新高，寫下連續第3個交易日的新紀錄。

伊朗先前表示已與阿曼就船隻通行荷莫茲海峽的航線達成協議，並正就雙方共同管理海峽的相關安排進行最後調整，不過兩大油價指標今天雙雙小漲。

根據伊朗官方通訊社IRNA報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示：「荷莫茲海峽情勢不安的因素，仍存於美國一方，特別是海上封鎖，以及針對伊朗及其利益的其他侵略、威脅行動。」

投資人正殷切等待美國7日將公布的重要就業數據，希望藉此研判聯邦準備理事會（Fed）對利率政策走向的下一步規劃。

今天公布的數據顯示，美國民間部門7月的雇用人數大幅低於預期，休閒與旅宿等產業出現裁員。

以下是亞洲各主要市場今天早盤表現。

日股基準日經225指數：下跌1.6%，報65266.67點。

香港恆生指數：下跌2.0%，報25409.68點。

上海綜合指數：上漲0.2%，報3884.42點。

韓國綜合股價指數（KOSPI）：下跌4.5%，報6296.85點。

西德州中級原油：上漲0.7%，報每桶75.71美元。

倫敦北海布倫特原油：上漲0.7%，報每桶80美元。

美歐股市前一交易日收盤表現：

道瓊工業指數：上漲0.5%，收在54349.12點。

倫敦FTSE 100指數：上漲0.1%，收在10888.30點。