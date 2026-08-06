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巴拿馬運河本月底再限縮吃水深度 巨輪須減載通行

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
巴拿馬運河管理局（ACP）表示，未來幾周將進一步緊縮大型船舶的載重限制，但預料不會影響每日通行量。歐新社
巴拿馬運河管理局（ACP）表示，未來幾周將進一步緊縮大型船舶的載重限制，但預料不會影響每日通行量。歐新社

巴拿馬運河管理局（ACP）5日表示，由於水位與天候條件持續帶來壓力，未來幾周將進一步緊縮大型船舶的載重限制，但預料不會影響每日通行量。

管理局表示，根據加通湖（Gatun）目前水位與近期的氣象預測，8月26日起，使用新巴拿馬型（Neopanamax）船閘的船舶，最大吃水深度將限制為14.63公尺（48英呎），9月3日起進一步調降至14.48公尺（47.5英呎），直到進一步通知。

吃水深度是指船舶安全航行所需的深度，吃水深度限制降低，意味著船隻可能須減少載貨量才能順利通過運河。

管理局指出，會導致巴拿馬降雨量減少與氣候較乾燥的聖嬰現象（El Niño），影響仍在持續，雖然當地雨季已開始，但目前的集水區情勢仍需採取額外的節水措施，以保障運河營運的長期永續性。

管理局表示，目前並未減少新巴拿馬型或巴拿馬型（Panamax）船閘的每日船隻通行量，但警告天候條件改變速度快於預期，仍可能宣布進一步的營運調整。

巴拿馬運河

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