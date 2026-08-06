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整理包／美日聯手救日圓 貝森特FIMA祕招一次看懂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財長貝森特。路透
美國財長貝森特。路透

日本與美國7月底聯手干預匯市，支撐走弱的日圓。美國財政部長貝森特還意外呼籲聯準會擴大鮮為人知的FIMA附買回機制，讓日本以美債抵押借入美元，減少直接拋售美債造成的市場震盪。

FIMA是什麼？

這是聯準會2020年疫情期間設立、2021年轉為常設的工具。外國央行可用存放在紐約聯準銀行的美債作抵押，借入美元，每個借款人每日上限600億美元。

FIMA的利率和償還時限？

FIMA提供隔夜美元貸款，須在24小時內償還。利率採聯準會基準利率目標區間上限，目前為3.75%。成本刻意高於民間市場，因為它是市場動盪時的備援工具。

FIMA調整權限在誰手上？

貝森特呼籲未來幾個月擴大FIMA，但他無權指揮聯準會。任何調整至少須經聯邦公開市場委員會（FOMC）外匯小組委員會批准。

日本還能如何籌資？

日本可保留美元資產的利息、不再投資到期美債，或直接出售美債。多餘資金也能暫存聯準會的外國RRP資金池，等待干預時使用。

日本手上有多少資金？

美國銀行估計，日本財務省持有約1,620億美元存款，多數可能存放在外國機構附賣回（RRP）資金池。日本也持有大量每周二、周四到期的美國國庫券，可穩定取得資金。

擴大FIMA可能有反效果？

FIMA原為市場動盪時的備援工具，並非長期匯市干預管道。Evercore ISI警告，提高借款上限可能吸引投機交易，測試美日支撐日圓的決心。

日圓 貝森特 整理包 聯準會

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