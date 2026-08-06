財測被嫌保守 威騰盤後重挫逾9% AI高預期反成壓力

硬碟製造商威騰（Western Digital）財報亮眼，周三盤後股價仍重挫逾9%，可見投資人對AI熱潮供應商的期待已相當高。

威騰公布財報前，今年以來股價已飆漲201%。投資人押注資料中心需求將支撐價格並帶動整體產業成長，記憶體和儲存裝置類股今年大幅上漲。

財報顯示，AI供應鏈對資料儲存的需求依然強勁。不過，財測略顯保守，股價隨即下跌，反映投資人仍擔心成長可能放緩。

威騰7月3日止會計年度第4季調整後每股盈餘為3.56美元，優於FactSet彙整的分析師預估3.31美元。營收較去年同期成長42%至37.5億美元，也高於華爾街預估的37億美元。

財測不差卻不夠亮眼。威騰預估本季度營收為41億美元，上下浮動1億美元；調整後每股盈餘為3.85美元至4.15美元。分析師原本預估營收40.6億美元、調整後每股盈餘3.84美元。

威騰財測超越市場預期的幅度，不如硬碟競爭對手希捷科技（Seagate）。希捷上周已公布財報。

AI資料中心需求仍然強勁，但記憶體價格上漲使消費電子產品換機周期拉長，削弱個人電腦和消費性硬碟市場需求。威騰在這些規模較小的事業面臨疲弱需求，可能抵銷核心資料中心事業的部分成長動能。