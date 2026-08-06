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晶片股賣壓再起！Kospi重挫逾4% 金價漲逾4,300美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓Kospi指數周四早盤重挫逾4%。歐新社
南韓Kospi指數周四早盤重挫逾4%。歐新社

南韓股市周四大跌。晶片股賣壓再起，拖累整體市場氣氛，也影響亞洲投資人的風險胃納。黃金延續六個月來最大漲勢。荷莫茲海峽重新開放出現進展，減輕能源價格對聯準會（Fed）造成的升息壓力。

南韓Kospi指數重挫逾4%，SK海力士和三星電子領跌。晶片股仍是市場焦點。記憶體製造商SanDisk公布財報後，盤後股價下跌8%，競爭對手威騰（Western Digital）更重挫12%。

日經225指數跌 1.7%，鎧俠大跌9.3%。

市場氣氛轉差，那斯達克100指數期貨回吐稍早漲幅，轉為下跌0.3%。

Allspring全球投資基金經理人 Gary Tan 說：「投資人日益追問，還需要哪些新的利多，才能繼續布局亞洲記憶體股。」他說：「投資人可能愈來愈傾向沿著AI價值鏈尋找其他機會，因為部分領域的獲利上修和評價調升潛力，尚未完全反映在股價上。」

金價周四一度上漲1.3%，短暫漲逾每英兩4,300美元。前一個交易日，金價大漲4.1%，寫下2月3日以來最大漲幅。

伊朗表示，已和阿曼就荷莫茲海峽的擬議航運路線達成協議，使部分能源運輸可望恢復通過這條重要水道。油價應聲下跌。

自美伊戰爭2月底爆發以來，金價已下跌近兩成。TD證券分析師Ryan McKay等人在報告中指出：「總體經濟不利因素暫時退居遠處，加上市場期待美伊達成協議，為貴金屬帶來強勁助力。」

報告還指出，總體策略基金自6月以來持有的部位增至兩倍以上。上海期貨交易所主要基金的買盤，以及資金流入亞洲黃金ETF，也提供支撐。

布蘭特原油周四一度下跌0.5%，隨後由黑翻紅，漲逾每桶80美元。西德州原油報每桶76美元附近，本周前三個交易日已重挫11%。

晶片 金價 南韓

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