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650萬本輝煌不再 日本最強實體雜誌《週刊少年Jump》首跌破百萬本
日本集英社《週刊少年Jump》曾有一期雜誌發行650萬本的輝煌時代，如今紙本漫式微，日本雜誌協會公布今年4到6月平均每期印製98.5萬本，代表日本國內發行量百萬本的實體雜誌在今年第二季歸零。
讀賣新聞報導，《週刊少年Jump》1968年創刊，在連載七龍珠、灌籃高手等漫畫的1994年12月，曾經發行653萬本，創下漫畫雜誌史上紀錄。不過隨電子漫畫普及，這本雜誌在2017年發行量跌破200萬本。講談社的《週刊少年Magazine》減少至28.1萬本、小學館《週刊少年Sunday》剩12萬本。
出版科學研究所指出，日本2025年紙本雜誌推估販售金額比前一年減一成、為3708億日圓，不到1997年全盛時期的4分之1，當年為1兆5644億日圓。除了漫畫，文藝春秋的《週刊文春》發行36.2萬本、小學館的《女性Seven》跌至24萬1800本。
《週刊少年Jump》在7月13日發售的第33號，因特別附錄「ONE PIECE 卡牌遊戲」限定魯夫卡，一度在日本出現搶購潮，雜誌社比平常多增印50萬本，衝銷量。
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