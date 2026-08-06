Google AI人事大地震 迪恩率DeepMind大將出走創業

Alphabet旗下GoogleAI重量級人事大地震，多位大將離職，外界開始質疑Google能否繼續領導這個重要成長事業。Alphabet股價聞訊下跌4%。

長年任職Google、在AI策略發展中扮演核心角色的迪恩（Jeff Dean）即將離職自立門戶，並帶走多位重量級同事。Google DeepMind負責人哈薩比斯（Demis Hassabis）則將轉任這家實驗室的董事長。

Google周三發布部落格文章宣布，組織調整後，哈薩比斯將兼任Google DeepMind董事長和Alphabet首席科學家。他將把實驗室的日常營運交給長期擔任副手的卡武克丘格魯（Koray Kavukcuoglu）。

卡武克丘格魯升任Google DeepMind資深副總裁，未來將向Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）報告。

這些人事異動顯示，總部位於倫敦、研究成果曾獲諾貝爾化學獎肯定的DeepMind，未來將進一步納入Google事業體系。

對Google而言，能否保持AI領先地位攸關存亡。生成式AI迅速進步，為消費者提供新的問題解答方式，不僅成為Google搜尋的實際替代選擇，也可能削弱公司的廣告事業。

要在AI競賽中勝出，合適的人才不可或缺。全球只有極少數工程師具備開發複雜通用AI模型的豐富經驗，過去大多數都在Google任職。這波高層人事變動，可能使Google更難招募頂尖人才，也不利於和其他AI實驗室競爭。

迪恩將帶著至少三位DeepMind知名員工共同創業，包括格馬瓦特（Sanjay Ghemawat）、黎曰國（Quoc Le）和維尼爾斯（Oriol Vinyals）。

這家名為Discovery Loop的新創公司，將以自動化方式進行機器學習研究，藉此改良自家技術。Google也投資Discovery Loop，並簽訂協議，向這家公司提供雲端運算資源。

迪恩周三在X發文表示：「我們四人已合作14年至30年，曾協助開發多項全球使用最廣泛的產品、基礎建設和AI模型。如今，我們很期待把心力投入這項遠大的事業。」

彭博行業研究分析師周三在報告中指出，迪恩離職可能使Google的AI布局「受到更嚴格檢視」。分析師表示，如果Google最先進模型的發展落後，開發人員採用Google技術開發產品的意願可能降低，長期甚至可能威脅搜尋事業。