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SpaceX全面擁抱輝達晶片 布局太空AI算力

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克在公司史上首次財報電話會議中告訴投資人，未來SpaceX將完全以輝達（Nvidia）的系統建構其人工智慧（AI）服務。

根據雅虎財經（Yahoo Finance），受這項消息激勵，輝達股價今天上漲3.43%，收219.22美元。另一方面，SpaceX股價重挫13.61%，收108.27美元。

馬斯克（Elon Musk）表示：「我們認為Vera Rubin架構是最出色的架構，也認為它是最好的AI電腦，並且我們非常重視與輝達在許多層面上的密切合作與夥伴關係。因此，我們將全面採用輝達的產品。」

馬斯克表示，SpaceX預計在今年底前擁有超過2吉瓦 （GW）的算力，並預期到了明年底，算力將逼近10吉瓦。他還說，SpaceX將於明年開始發射Starmind衛星。

軌道資料中心被視為解決地面大型資料中心建設難題的潛在方案。與地面資料中心不同，太空方案無需企業購買大片土地。SpaceX也表示，在太空進行散熱也將消耗較少能源。

馬斯克也指出，作為Starmind衛星計畫的一環，公司規劃在地面與太空同步部署輝達的Vera RubinNVL72機櫃級系統。

不過，將伺服器發射至軌道，並完成部署與連接作業，難度恐怕遠高於在地球上興建資料中心設施。

SpaceX的AI營收較上季成長213%，較去年同期增加247%，達到26億美元。

SpaceX將此成長歸因於雲端服務協議，以及Grok和X訂閱人數增加。

SpaceX已與Google和Anthropic簽署數十億美元的租賃協議，這兩家公司將租用SpaceX的資料中心算力，以支援其AI服務的運作。

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