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記憶體大廠Sandisk營收獲利雙優！但財測遜色 盤後股價重挫逾5%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Sandisk上季營收和獲利雙雙超預期，但本季財測不如市場預期，拖累盤後股價重挫5.4%。路透
Sandisk上季營收和獲利雙雙超預期，但本季財測不如市場預期，拖累盤後股價重挫5.4%。路透

記憶體與儲存硬碟大廠晟碟（SanDisk）公布上季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，資料中心與邊緣運算需求強勁，長期客戶合約也為未來營收提供支撐，但本季財測低於分析師共識，加上消費性業務持續下滑，引發盤後股價重挫5.4%。

在截至6月底的第2季，Sandisk營收89.7億美元，較前一季成長51%，優於市場預估的84.8億美元。調整後每股盈餘（EPS）39.25美元，也超過預估的34.96美元。調整後毛利率高達84.6%，較去年同期大增58.2個百分點。

展望本季（第3季），該公司預估營收將介於103億至108億美元之間，中間值105.5億美元，低於市場預期的108億美元。毛利率落在83%至85%之間，較上季略微收縮。調整後EPS預估為44至46美元，市場共識為44.72美元。

各事業部門表現如下：資料中心營收29.7億美元，年增率高達103%，高於分析師預估的27.4億美元；邊緣運算營收54.3億美元，也超過市場預期的44.6億美元；然而，消費性產品營收年減32%至5.56億美元，遠低於市場預期的8.74億美元。

執行長格克勒（David Goeckeler）表示，資料中心已成為關鍵成長支柱。Sandisk希望產品獲得合理報酬，也要提高業務的可預測性與持久性，擺脫記憶體產業的景氣循環。

Sandisk自4月起推出多年期客戶協議，目前已簽署八份新商業模式協議，包括最新一季新增的三家客戶及兩份擴充協議。按最低定價計算，這些合約預期至少能帶來933億美元營收。

Wedbush分析師Matt Bryson預期，在終端市場需求強勁、新增產能有限，以及公司定價策略帶動下，Sandisk獲利動能可望延續至2027及2028會計年度，主因新晶片產能在明年底前將維持有限供應。

SanDisk 營收 記憶體 股價

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