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川普將對半導體關鍵原料出手 多晶矽擬課至少15%關稅

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5日在拉斯維加斯一場活動發表演說。美聯社
美國總統川普5日在拉斯維加斯一場活動發表演說。美聯社

路透引述四名知情人士透露，川普政府最快將於美東6日宣布，針對多晶矽製成的產品課徵15%關稅，並針對一系列產品設定最低價格。此舉旨在保護美國多晶矽工廠，防範中國進一步擴張在晶片供應鏈的布局。彭博報導，這項措施最快6日正式公布。

多晶矽是太陽能板和半導體所使用的關鍵原料，川普政府官員仍在敲定公告，細節仍可能有所變動。

四名消息人士稱，川普預計發布公告，對進口多晶矽、晶圓、太陽能電池及太陽能模組設定最低價格，並另對多晶矽衍生產品課徵15%關稅。彭博引述Roth Capital Partners分析師此前預期，稅率可能落在25%至35%。

彭博另引述知情人士表示，美方也制定臨時抵銷措施，減輕目前仍仰賴進口材料的美國製造商所承受的關稅衝擊。

這套結合關稅與最低價格的措施，是川普最新一次運用關稅手段，希望促進美國製造業並分散供應鏈。目前太陽能產業供應鏈主要由中國主導。

美國商務部去年依據「貿易擴張法」第232條針對多晶矽展開的國家安全調查，聚焦美國對外國多晶矽原料及其衍生產品的依賴程度。商務部目前也正依據第232條，調查無人機、工業機械等產品的進口情況。

多晶矽是現代科技的重要原料。電子級多晶矽是晶片不可或缺的材料，廣泛用於智慧型手機、醫療設備、精準導引武器及飛行控制系統。純度較低的太陽能級多晶矽則更為常見，是製造晶矽太陽能板的主要原料。

美國商務部與白宮未立即回應置評。

多晶矽 川普 關稅 半導體

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