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道指連漲5日再登新高 SpaceX無懼開支獨家用輝達

中央社／ 華盛頓5日專電

美股道瓊工業指數今天小漲263.24點，以54349.12點作收。道指已連續5個交易日走高，今天再寫新高。SpaceX股價因AI鉅額開支大跌13.61%，執行長馬斯克指將獨家使用輝達系統打造巨型數據中心，帶動輝達股價走高。

道瓊工業指數5日小漲263.24點，以54349.12點作收。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）表示旗下人工智慧業務將獨家使用輝達（Nvidia）GPU系統後，輝達5日上漲7.28美元，漲幅3.43%，報收219.22美元，帶動大盤上揚。

道指已連續5個交易日上揚，過去3日持續創下歷史新高。標普500由昨日最高點下滑0.17%，報收7723.55點，終止連續4日向好走勢。那斯達克指數跌0.83%。

昨日公布上市後首份業績的SpaceX，上季AI支出158億美元，但相關營收僅25.6億美元，回報難抵鉅額開支，投資人5日拋售SpaceX，股價大跌17.06美元，跌幅13.61%，以108.27美元作收，接近上市後最低點。

馬斯克在投資人電話會議中指出，將建立業界速度最快的AI系統。華爾街日報（Wall Street Journal）報導，馬斯克告訴投資人，SpaceX數據中心將由2吉瓦（GW）升級至10吉瓦，屆時將是世界最大的數據中心之一，2027年將啟用首個太空資料中心系統。

SpaceX股價5日交易雖大跌，但輝達在媒體報導將提供擔保，協助ChatGPT建立10吉瓦超大型數據中心後，再有大型AI業者指將擴大使用輝達系統，輝達股價走高。

人工智慧類股因投資人憂心鉅額投資回報風險過高，晶片股上月普遍下探，不過大數據業者Alphabet、Meta與微軟（Microsoft）等仍在連續2季高額開支後提高AI投資，SpaceX也不落人後。

昨日公布業績的超微（AMD）因獲利成長放緩，股價下跌7.04%。

SpaceX 輝達 道瓊工業指數

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