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美次卿會谷立言：美台合作 確保AI關鍵供應鏈安全

中央社／ 華盛頓5日專電
台北市政府7月30日舉辦2026台美城市產業商機媒合會，美國在台協會處長谷立言致詞。中央社
台北市政府7月30日舉辦2026台美城市產業商機媒合會，美國在台協會處長谷立言致詞。中央社

美中兩國競逐全球人工智慧（AI）領導地位之際，美國國務院次卿海柏格（Jacob Helberg）與美國在台協會處長谷立言會面後發文表示，台灣與美國正透過「矽盛世」倡議展開合作，以確保推動AI革命的關鍵供應鏈安全。

「矽盛世」（Pax Silica）倡議是美國與盟國組成的合作團體，旨在確保AI供應鏈安全。美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格是這項倡議的主要推手。

海柏格今天在Ｘ平台發布和谷立言（RaymondGreene）的合照並發文寫道，兩人昨天進行了很棒的會談，「台灣與美國正透過『矽盛世』倡議展開合作，以確保推動AI革命的關鍵供應鏈安全」。

他還說：「在國務院，我們深知保障美國的繁榮始於確保我們的經濟未來。」

除了會見谷立言，海柏格在另一則發文指出，他也會晤了美國駐荷蘭大使波波洛（Joseph Popolo），並提及美國和荷蘭在關鍵供應鏈方面的合作。

美國去年12月正式啟動「矽盛世」倡議，國務院當時並舉辦首屆「矽盛世」峰會，台灣以嘉賓身分參與。

今年6月，國務院在華府舉辦第2屆「矽盛世」峰會，聚集「矽盛世宣言」各簽署方的代表，台灣也以非簽署方身分參與。國務院當時回覆中央社記者表示，台美在供應鏈及人工智慧等領域密切合作，台灣的先進製造業在推動AI革命方面扮演關鍵角色。

台灣作為台積電所在地，以非簽署方身分表態支持「矽盛世」倡議。台美於今年1月簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。

國務院指出，「矽盛世」倡議目的在於透過可信賴的科技夥伴關係以強化經濟安全。這項倡議作為一個政府與產業間的平台，用以協調投資，並加速發展對人工智慧（AI）經濟至關重要的戰略性產業。

根據國務院網站資訊，「矽盛世宣言」簽署方包括阿根廷、澳洲、歐盟、印度、以色列、日本、韓國、荷蘭、英國、菲律賓、新加坡及阿拉伯聯合大公國等。

谷立言 供應鏈 美台

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