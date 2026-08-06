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微軟AI業務營收主要靠OpenAI！一年貢獻241億美元 占比估約70%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟最新披露顯示，OpenAI一年貢獻241億美元營收，占其AI業務總營收估約70%。路透
微軟最新披露顯示，OpenAI一年貢獻241億美元營收，占其AI業務總營收估約70%。路透

微軟上周提交的監管文件顯示，其人工智慧（AI）業務的大部分營收來自合作夥伴OpenAI

在截至今年6月底的會計年度，微軟從OpenAI獲得的收入達到241億美元。執行長納德拉（Satya Nadella）先前曾表示，截至3月的那一季，微軟AI業務年化營收規模可望達到370億美元。不過，微軟在上周公布第4季業績時，並未更新AI業務的總體銷售數字。

最新揭露的訊息表明，在最近一個年度，OpenAI對微軟AI總銷售額的貢獻超過一半，彭博推算占比可能約為七成，凸顯微軟高度依賴這家關係密切的合作夥伴。

根據雙方協議，OpenAI須向微軟支付算力費用、AI模型開發相關成本，以及收入分成。雖然微軟一直試圖降低對OpenAI的依賴，包括投資Anthropic PBC及開發自有模型，但投資人在評估其AI業務進展時，仍不斷追問其中有多少營收來自OpenAI。

彭博分析假設，微軟AI業務的年化營收延續截至3月底季度的123%增速。依此推算，截至6月底的會計年度，AI業務營收約為340億美元。此一數字可與OpenAI在該年度貢獻241億美元收入進行直接比較。

微軟此前僅兩次公開AI業務的整體規模：第一次是截至2024年12月的那一季，當時公司表示，年化銷售額有望突破130億美元；第二次是截至今年3月的那一季，年化收入預期將超過370億美元。

微軟AI業務的總營收，包括來自所有AI客戶的營收，以及向任何客戶銷售AI專用產品所得的收入。一位發言人證實，這個數字已包含來自OpenAI的全部銷售額和收入分成。

若與微軟總營收相比，OpenAI所占比率則明顯小得多，不足10%。微軟表示，最近一季的新增商業訂單金額約為510億美元。儘管如此，OpenAI仍貢獻了年度新增訂單的大部分成長。

在上周之前，微軟從未明確揭露來自OpenAI的全部收入。會計研究人員、數據分析公司Nonlinear Analytics創辦人Olga Usvyatsky在報告中指出，此次揭露可能與OpenAI規劃中的IPO有關。

KeyBanc分析師Jackson Ader表示，目前尚待解答的一個重要問題是，OpenAI貢獻的收入中，有多少來自分潤協議，又有多少來自雲端運算或微軟的其他服務，他表示：「來自微軟提供服務、而非投資收益所衍生的收入占比越高，我的看法就越正面」。

OpenAI 微軟 營收

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