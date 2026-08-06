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台積電ADR跌0.8% 較台北交易溢價11.2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。歐新社
台積電。歐新社

台積電ADR周三下跌0.8%，結束連四日漲勢，收在414.00美元，較台北交易溢價11.2%。

台灣加權股價指數周三大漲1250.94點，收在44,611.60點。台積電（2330）大漲3.7%收在2,405元。

美國企業獲利持續強勁，帶動道瓊工業指數周三再創歷史新高，連續五個交易日上漲。不過，SpaceX和超微（AMD）財報未能滿足投資人對AI成長的高度期待，股價雙雙重挫，加上Alphabet下跌，拖累標普500和那斯達克綜合指數收黑。

道瓊工業指數上漲263.18點，漲幅0.5%，收在54,349.06點；標普500指數下跌0.2%，收在7,723.52點；那斯達克綜合指數下跌0.8%，收在26,363.44點。那斯達克100指數下跌0.8%。

費城半導體指數1.4%，超微本季營收預測優於市場預期，反映AI需求強勁，但仍未達投資人的高度期待，股價重挫7%。投資人希望看到更多證據，證明鉅額AI支出能帶來更快速的成長。台積電ADR跌0.8%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,674.69元 -0.76 2,405.00元 11.21

日月光投控 ASX 594.05元 -4.96 593.00元 0.18

聯電 UMC 124.62元 -6.50 122.00元 2.15

中華電 CHT 135.74元 +0.31 137.00元 -0.92

註：負溢價代表ADR折價。中華電ADR折價0.92%。

台積電ADR ADR 溢價

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