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Google人工智慧部門高層人事大地震 股價重挫4%

中央社／ 舊金山5日綜合外電報導
Google母公司Alphabet今天宣布人工智慧（AI）部門DeepMind高層大改組，股價跌。路透
Google母公司Alphabet今天宣布人工智慧（AI）部門DeepMind高層大改組，股價跌。路透

Google母公司Alphabet今天宣布人工智慧（AI）部門DeepMind高層大改組，執行長哈薩比斯轉任董事長，Gemini模型的數名負責人包括狄恩（Jeff Dean）離職，股價應聲挫4%。

路透社報導，Google（谷歌）的DeepMind原已處於緊要關頭，其最新Gemini模型的旗艦版本原定6月推出，至今卻仍未發布，引發投資人和業界擔憂Google在AI競賽正落後對手Anthropic和OpenAI，這兩家公司今年夏天都已各自挖角1名Google的AI事業明星人士。

曾獲諾貝爾獎的哈薩比斯（Demis Hassabis）在給DeepMind員工的備忘錄中表示，他除了將轉任董事長，還將擔任新設立的Alphabet首席科學家一職；而他之所以轉換角色，是考量到通用人工智慧（AGI）的時代迫近。

DeepMind的未來日常營運將交由現任技術長卡烏克庫魯（Koray Kavukcuoglu）負責，但他的頭銜將是高級副總裁而非執行長，他同時也擔任Alphabet的首席AI架構師。

而Google的幾位最知名且最受讚譽的AI事業領袖人物和首席工程師，包括狄恩、葛瑪瓦（SanjayGhemawat）、維尼亞爾斯（Oriol Vinyals）和黎曰國（Quoc Le），則離開Google創立1家名為「發現回路」（Discovery Loop）的新創公司，主要研究如何在機器學習、科學和工程領域有突破性發展，採公益公司結構運作。

直到最近，Gemini的開發還是由狄恩、維尼亞爾斯和6月跳槽到OpenAI的沙齊爾（Noam Shazeer）共同領導。

早在AI成為科技創新的核心之前，狄恩和哈薩比斯多年來被視為Google的AI事業2位領軍人物。

哈薩比斯在2010年與他人共同創辦DeepMind，這所實驗室在2014年賣給Google後，繼續由哈薩比斯領導。

狄恩則是在2011年與他人共同創立Google Brain，他領導這個部門從事與DeepMind不同的AI研究。他與葛瑪瓦合作的多項重大基礎架構，至今仍推動Google運作。

然而，當OpenAI在2023年推出ChatGPT，令Google措手不及，公司執行長皮查伊（Sundar Pichai）於是宣布將DeepMind和Google Brain合併為GoogleDeepMind，由哈薩比斯擔任執行長、狄恩為首席科學家。

Google 人工智慧 Alphabet

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