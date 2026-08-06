美股道瓊連三日創高！SpaceX重挫13.6%、超微也跌7% 拖累那指

美國企業獲利持續強勁，帶動道瓊工業指數周三再創歷史新高，連續五個交易日上漲。不過，SpaceX和超微（AMD）財報未能滿足投資人對AI成長的高度期待，股價雙雙重挫，加上Alphabet下跌，拖累標普500和那斯達克綜合指數收黑。

道瓊工業指數上漲263.18點，漲幅0.5%，收在54,349.06點；標普500指數下跌0.2%，收在7,723.52點；那斯達克綜合指數下跌0.8%，收在26,363.44點。那斯達克100指數下跌0.8%。

費城半導體指數1.4%，超微本季營收預測優於市場預期，反映AI需求強勁，但仍未達投資人的高度期待，股價重挫7%。投資人希望看到更多證據，證明鉅額AI支出能帶來更快速的成長。台積電ADR跌0.8%。

輝達上漲3.4%。馬斯克宣布SpaceX將只採用輝達晶片，帶動輝達走高。

SpaceX公布上市後首份財報，星鏈衛星通訊和AI業務蓬勃發展，帶動營收接近倍增，營業虧損也有所縮小，整體業績優於華爾街預期。不過，該公司揭露龐大的AI支出計畫，使投資人擔心資料中心等投資能維持多久，股價大跌13.6%。

SpaceX首次公開發行股票後的閉鎖期從周四起陸續屆滿，也可能使股價面臨進一步賣壓。

Miller Tabak首席市場策略師 Matt Maley說：「市場正在消化先前大幅漲勢，超微和SpaceX公布利多業績後股價反而下跌，也使投資人擔心『利多出盡』交易再度出現。」

道瓊連續五個交易日走高，漲幅5.3%，是2025年4月關稅恐慌引發市場劇烈震盪以來最佳五日表現。道瓊也連續三天創下收盤新高，今年已第24度改寫紀錄。

安進、迪士尼和默克財報亮眼，支撐道瓊走高。安進第2季營收成長9%，股價上漲4.6%，為道瓊貢獻逾100點漲幅。

迪士尼第3季獲利優於預期，《玩具總動員5》票房和主題樂園營收成長，帶動股價上漲3.6%。禮來上調全年營收預測，股價大漲4.9%；該公司GLP-1藥物銷售成長也優於預期。標普500醫療保健類股上漲1.3%，是表現最佳的類股之一。

財報季有助投資人暫時消化戰爭、通膨和AI熱潮能否持續等疑慮。美伊局勢出現降溫跡象，油價近日回落，也減輕通膨壓力並帶動耗用大量能源的工業類股走高。3M、摩根大通和高盛周三均上漲，這些企業也以不同方式受惠於AI基礎建設擴張。

Alphabet下跌4%。Google宣布多位AI領域重要員工將離職，拖累Alphabet和那斯達克指數表現。

SIA Wealth Management首席市場策略師兼基金經理人切辛斯基（Colin Cieszynski）表示，AI相關業績和談話引發部分投資人獲利了結。

不過，輝達、亞馬遜和微軟近日表現強勁，仍使市場相信，超大規模AI資料中心業者可望持續帶動行情。

Hightower Advisors首席投資策略師兼基金經理人林克（Stephanie Link）表示，AI支出也正帶動供應鏈下游產業。她說：「經濟正受到這股力量推動。不只是超大規模資料中心業者今年投入8,000億美元發展AI，受惠於這些支出的企業也同樣重要。」

中東方面，伊朗表示，已和阿曼就荷莫茲海峽通航路線達成共識。消息人士指出，擬議中的協議將允許德黑蘭管控經由荷莫茲海峽進入波斯灣的船隻，可能成為迄今對伊朗作出的最大讓步之一。

不過，船隻持續遇襲，加上伊朗堅持向通行船舶收費，協議前景仍有不確定性。布蘭特原油周三小幅上漲，美國原油期貨則下跌。

Slatestone Wealth首席市場策略師波卡里（Kenny Polcari）說：「市場一路像火箭般直線上升，連喘息的機會都沒有。」他表示，和談雖已取得進展，但市場在真正看到成果前不願完全相信，原因是過去四個月已多次受到反覆消息干擾。

經濟數據方面，美國7月服務業持續穩健擴張，新訂單加速成長，商業活動指標升至五個月高點。

美國供應管理協會（ISM）非製造業採購經理人指數（PMI）從6月的54微升至54.1，不如經濟學家預估的54.5，但仍高於景氣榮枯線50。ADP報告則顯示，美國7月民間就業成長放緩，市場將密切關注周五公布的非農就業報告。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，Fed應立即開始逐步升息，以抑制仍然過高的通膨。Fed理事庫克也說，如果美國通膨仍然「過高」，她願意支持調高短期利率目標。

CME FedWatch顯示，市場預估Fed 9月升息的機率降至54.9%，低於一周前的58.3%。

黃金大漲每英兩150.4美元，漲幅3.7%，最活躍期貨合約重新升破4,300美元，並自3月以來首度收在50日移動平均線之上。

AI需求強勁、礦場停產造成供應減少，加上川普對銅製品加徵關稅，帶動銅價連續三個交易日上漲。近月銅期貨收在每磅6.703美元，創歷史新高。